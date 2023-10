Il mondo dinamico delle placche tettoniche della Terra

La superficie della Terra, che una volta era un mare di roccia fusa miliardi di anni fa, si è ora formata in un guscio roccioso continuo man mano che il magma si è raffreddato. Questo guscio roccioso è diviso in placche che costituiscono la superficie terrestre e queste placche sono in costante movimento a causa delle differenze di resistenza e densità tra la crosta e il mantello sottostante. Il movimento di queste placche dà origine a varie caratteristiche geologiche come montagne, fratture, vulcani e terremoti.

C'è qualche dibattito tra i geologi sul numero esatto di placche che ricoprono la superficie terrestre. La maggior parte concorda sull’esistenza di 12-14 placche primarie, comprese le placche nordamericana, africana, eurasiatica, indo-australiana, sudamericana, antartica e pacifica. La placca del Pacifico, in particolare, è la più grande e copre un'area di 39.9 milioni di miglia quadrate. Inoltre, ci sono placche più piccole come le placche del Mar delle Filippine, di Cocos, di Nazca, dell'Arabia e di Juan de Fuca. Alcuni geologi considerano la placca anatolica e la placca dell'Africa orientale come entità separate a causa delle loro diverse velocità di movimento.

I confini delle placche, dove la tettonica delle placche provoca la rottura delle placche in frammenti più piccoli chiamati microplacche, aggiungono complessità a questo puzzle dinamico. Potrebbero esserci circa 57 microplacche sulla Terra, ma di solito non sono incluse nelle mappe del mondo a causa dell'incertezza riguardo alla loro formazione e definizione. Queste micropiastre hanno un'area inferiore a 386,000 miglia quadrate.

Anche il movimento delle placche terrestri crea scenari affascinanti. La placca del Pacifico è la più veloce e si sposta verso nord-ovest ad una velocità compresa tra 2.8 e 3.9 pollici all'anno. Questo rapido movimento è dovuto alla presenza di zone di subduzione, note anche come Anello di Fuoco, dove le placche vengono trascinate verso il basso nella Terra. Il movimento continuo può addirittura provocare il consumo dei continenti, con la caduta di pezzi nel mantello.

Mentre i geologi si sforzano di comprendere le complessità della tettonica a placche, l’aspetto futuro della superficie ricoperta di placche della Terra rimane un mistero. Tra miliardi di anni, il movimento di queste placche modellerà senza dubbio il pianeta in forme nuove e irriconoscibili.

Fonte: Scienza in diretta