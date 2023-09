Potrebbero esserci 100 sestilioni di pianeti nell'Universo, dicono gli astronomi

By

Gli astronomi hanno scoperto un totale di 5,510 pianeti nella nostra galassia, la Via Lattea, compresi gli otto pianeti del nostro sistema solare. Tuttavia, questo numero è solo la punta dell’iceberg, poiché probabilmente ci sono molti altri pianeti là fuori in attesa di essere scoperti. Secondo le stime, esiste all'incirca un pianeta per ogni stella nella galassia, e poiché la nostra galassia ha circa 100 miliardi di stelle, è lecito ritenere che ci siano anche altrettanti pianeti intorno.

Contare i pianeti è un compito impegnativo per gli astronomi, paragonabile al tentativo di determinare la popolazione di una città senza utilizzare Internet. Anche se al momento conosciamo circa 5,000 pianeti, ce ne sono probabilmente innumerevoli altri che rimangono sfuggenti. Gli astronomi utilizzano varie tecniche per cercare esopianeti, come il metodo del transito e il metodo della velocità radiale. Questi metodi implicano l’osservazione della stella e la ricerca di sottili cambiamenti nel suo comportamento che indichino la presenza di un pianeta.

Tutti i pianeti scoperti finora si trovano all'interno della Via Lattea, poiché sono più facili da osservare. Rilevare pianeti al di fuori della nostra galassia, noti come extrapianeti, è molto più impegnativo a causa della loro distanza da noi. Tuttavia, sono stati rilevati alcuni potenziali pianeti extrasolari utilizzando una tecnica chiamata microlensing.

Guardando oltre la nostra galassia, gli astronomi stimano che potrebbero esserci fino a 100 sestilioni di pianeti nell’universo. È un numero sconcertante, con 23 zeri dopo l'1. Con una quantità così enorme di pianeti, si sostiene spesso che ci debba essere almeno un altro pianeta con vita da qualche parte nell'universo. Tuttavia, la rarità della vita e le condizioni necessarie affinché si manifesti sono ancora sconosciute.

Gli scienziati ritengono che la prossima generazione di grandi telescopi spaziali focalizzati sugli esopianeti, come l’Habitable Worlds Observatory, svolgerà un ruolo cruciale nella ricerca della vita in altre parti della galassia. Per ora, possiamo solo meravigliarci della vastità dell’universo e degli innumerevoli pianeti che potrebbero esistere oltre il nostro.

Fonte:

Scienze dal vivo