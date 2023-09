Il corpo umano contiene trilioni di cellule, risultati di uno studio

By

Un nuovo studio ha stimato che il corpo umano contiene un numero impressionante di cellule. I ricercatori hanno analizzato più di 1,500 documenti per determinare che il maschio adulto medio ha circa 36 trilioni di cellule, mentre le femmine adulte ne hanno 28 trilioni e i bambini di 10 anni circa 17 trilioni. Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha considerato le dimensioni e il numero di 400 tipi di cellule in 60 tessuti del corpo. L'analisi ha rivelato una relazione inversa coerente tra dimensione delle cellule e conteggio. In altre parole, le celle più grandi hanno un numero complessivo inferiore rispetto alle celle più piccole. Questo modello abbraccia un’ampia gamma di dimensioni cellulari, dai minuscoli globuli rossi alle grandi cellule muscolari.

Gli autori dello studio hanno riconosciuto che esistono limiti ai loro risultati. Le cifre fornite si basano su adulti e bambini “medi” e non tengono conto della variazione significativa di dimensioni e peso tra gli individui. I ricercatori hanno anche notato che vi è incertezza nelle loro stime a causa del ricorso a misurazioni indirette piuttosto che a misurazioni dirette della massa cellulare. Tuttavia, lo studio ha evidenziato discrepanze nelle precedenti stime del conteggio delle cellule, che potrebbero avere implicazioni per la nostra comprensione della salute e delle malattie legate ai linfociti come l’HIV e la leucemia. Dallo studio è emerso che nel corpo umano ci sono circa 2 trilioni di linfociti, quattro volte di più rispetto alle stime precedenti.

Sono necessarie ulteriori ricerche per acquisire una comprensione più completa del numero di cellule nel corpo umano, in particolare per quanto riguarda donne e bambini. Tuttavia, questo studio fornisce preziose informazioni sul vasto numero di cellule che compongono il corpo umano e sulla relazione tra dimensione e conteggio delle cellule.

