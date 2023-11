Stelle marine: svelare i misteri della loro anatomia unica

By

Le stelle marine, o stelle marine come sono comunemente conosciute, affascinano da tempo sia gli scienziati che i bagnanti. Con le loro caratteristiche cinque braccia, queste creature suscitano curiosità e meraviglia da secoli. Ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature sta mettendo in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sulla loro anatomia.

Contrariamente alla credenza popolare, le stelle marine non sono composte principalmente da braccia. Invece, l’analisi molecolare dei loro geni ha rivelato che per la maggior parte sono solo teste. Sì, hai letto bene: le stelle marine sono essenzialmente organismi incentrati sulla testa con uno sviluppo minimo del tronco. Questa scoperta ha lasciato gli scienziati sbalorditi e ha sollevato interrogativi sulla vera natura di queste creature enigmatiche.

I risultati evidenziano il potere della ricerca genetica nello svelare le complessità della vita sulla Terra. Attraverso i progressi nell’analisi genetica, gli scienziati sono ora in grado di approfondire la storia evolutiva e gli adattamenti unici di animali come le stelle marine. Il termine improprio “stella marina” è solo un esempio di come la nostra prospettiva antropomorfica possa portarci fuori strada nella comprensione di queste creature.

Laurent Formery, biologo dello sviluppo presso l'Università di Stanford e ricercatore principale dello studio, ha spiegato che la struttura del corpo delle stelle marine ha lasciato perplessi gli zoologi per secoli. A differenza della maggior parte degli altri animali che presentano una simmetria bilaterale, le stelle marine possiedono una simmetria quintupla, dividendo i loro corpi in sezioni uguali.

Lo studio ha utilizzato tecniche all’avanguardia per analizzare l’espressione genetica nelle stelle marine. Ha rivelato che, geneticamente, le stelle marine assomigliano a una testa senza corpo che cammina sulle labbra, come l'ha descritta Thurston Lacalli dell'Università di Victoria. La ricerca apre nuove possibilità per indagare la storia evolutiva delle stelle marine e dei loro parenti.

Questo studio innovativo è stato reso possibile dai progressi compiuti negli ultimi anni nella tecnologia del sequenziamento genetico. Fornisce una base per ulteriori esplorazioni sull’origine della quintuplice simmetria e sui modelli di sviluppo di altri echinodermi come i ricci di mare e i cetrioli di mare.

Attraverso una migliore comprensione dell'anatomia della stella marina, gli scienziati sperano di ottenere informazioni dettagliate sui processi che hanno plasmato queste straordinarie creature e sul loro posto nell'albero della vita. Mentre sveliamo i loro misteri, le stelle marine continuano ad affascinarci con i loro antichi segreti e a ricordarci la meravigliosa diversità della vita sulla Terra.

FAQ

D: Quante braccia hanno le stelle marine?



R: Le stelle marine hanno cinque braccia.

D: Le stelle marine sono composte principalmente da braccia?



R: No, contrariamente alla credenza popolare, le stelle marine sono per lo più solo una testa.

D: Qual è il termine scientifico per le stelle marine?



R: Le stelle marine appartengono a un gruppo di animali chiamati echinodermi.

D: Le stelle marine possono rigenerare le loro braccia?



R: Sì, le stelle marine hanno una notevole capacità di rigenerare le braccia perdute.