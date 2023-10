Stima del numero totale di animali sulla Terra: perché è importante

Gli scienziati sono da tempo affascinati dalla domanda su quanti animali siano mai esistiti sulla Terra. Per iniziare a stimare questo numero colossale, i ricercatori in genere iniziano determinando il numero totale di specie animali. Nel 2022 sono state formalmente descritte circa 2.16 milioni di specie animali, sebbene alcune di queste potrebbero essere duplicate. Tenendo conto di questa possibilità, il numero reale delle specie animali conosciute ammonta a circa 1.7 milioni. Tuttavia, questo numero è lungi dall’essere completo, poiché gli scienziati continuano a scoprire e descrivere nuove specie animali ogni anno.

In uno studio degno di nota pubblicato nel 2011, i ricercatori hanno stimato che il numero totale di specie eucariotiche sulla Terra sia di circa 8.7 milioni, di cui circa 7.7 milioni sono animali. È interessante notare che gli insetti rappresentano circa la metà di tutte le specie animali, un fatto sorprendente che mostra l’assoluta diversità della vita sul nostro pianeta.

Per determinare quante specie animali siano mai vissute è necessario scavare nella documentazione fossile. Poiché la maggior parte delle prime specie animali non si è fossilizzata bene, stimare il numero totale di specie estinte è impegnativo. Tuttavia, è ampiamente riconosciuto che circa il 99.9% di tutte le specie che siano mai esistite sono ormai estinte. Utilizzando questa approssimazione, gli esperti suggeriscono che il numero totale di specie animali mai vissute potrebbe essere di circa 770 milioni.

Calcolare il numero dei singoli animali che hanno abitato la Terra è un compito sbalorditivo. Attualmente, il pianeta ospita 8 miliardi di esseri umani, insieme a centinaia di miliardi di mammiferi, uccelli, pesci e insetti. Se estrapoliamo in base alle proporzioni relative delle specie esistenti, possiamo stimare che ci siano stati circa 4.5 x 10^27 animali nel corso della storia. Questa cifra sorprendente sottolinea la vastità della biodiversità della Terra.

Determinare il numero totale di animali sulla Terra è fondamentale per gli scienziati per comprendere la biodiversità di base del pianeta e le fluttuazioni della popolazione. Con la minaccia del cambiamento climatico, della deforestazione, dell’inquinamento e di altri fattori che portano a un significativo evento di estinzione di massa, è essenziale comprendere il tasso di estinzione di fondo. In questo modo, gli scienziati possono comprendere meglio la crisi attuale e lavorare per preservare e proteggere le specie in via di estinzione.

