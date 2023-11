Svelare i misteri delle tecniche di immersione del Kingfisher attraverso l'analisi genetica

Gli scienziati hanno intrapreso uno studio innovativo per svelare i segreti genetici dietro le straordinarie capacità subacquee di varie specie di martin pescatore. Uno studio pubblicato sulla rivista Communications Biology ha gettato nuova luce sulla connessione tra i geni dei martin pescatori e le loro straordinarie manovre di immersione.

I martin pescatori sono famosi per le loro rapidissime immersioni in acqua per catturare i pesci. Questa impresa aeronautica unica, raggiunta solo da poche specie di uccelli, solleva interrogativi su come possano evitare di ferirsi il cervello durante queste rapide immersioni. Per esplorare questo fenomeno, un team di ricercatori ha esaminato approfonditamente il DNA di 30 specie di martin pescatore, comprese le varietà che si nutrono di pesce e quelle che non si nutrono di pesce.

Lo studio ha rivelato sorprendenti adattamenti genetici che consentono ai martin pescatori mangiatori di pesce di tuffarsi a capofitto senza causare danni al cervello. Questi adattamenti sono legati sia alla dieta che alla struttura del cervello. In particolare, sono state trovate mutazioni nel gene AGT, responsabile della flessibilità alimentare, nonché nel gene MAPT, che governa le proteine ​​tau associate al comportamento alimentare.

Le proteine ​​Tau svolgono un ruolo fondamentale nella stabilizzazione delle microstrutture nel cervello. Un eccessivo accumulo di proteine ​​tau è associato a lesioni cerebrali traumatiche e al morbo di Alzheimer negli esseri umani. I ricercatori ipotizzano che queste proteine ​​abbiano un duplice scopo nei martin pescatori. Non solo forniscono supporto strutturale al cervello, ma potrebbero anche essersi evoluti per proteggere gli uccelli dagli effetti negativi dell'atterraggio ripetuto sulla superficie dell'acqua.

Questa scoperta apre una nuova strada di ricerca su come le variazioni genetiche incidono sulla produzione di proteine ​​e contribuiscono alla resilienza del cervello del martin pescatore contro le forze concussive. Lo studio evidenzia le implicazioni più ampie per la comprensione delle lesioni cerebrali negli esseri umani, come le commozioni cerebrali subite durante le attività sportive.

Come sottolinea la dottoressa Shannon Hackett, autrice senior dello studio, la ricerca sottolinea l’importanza delle collezioni museali nel progresso della conoscenza scientifica. Questo studio è stato reso possibile attraverso l’esame di campioni di tessuto conservati. Tali raccolte consentono agli scienziati di scoprire storie nascoste e svelare misteri sul mondo naturale.

Nel complesso, questo studio fornisce preziose informazioni sugli adattamenti genetici dei martin pescatori che consentono loro di eseguire le loro straordinarie manovre di immersione. Comprendendo l'affascinante interazione tra geni, dieta e struttura del cervello, gli scienziati si avvicinano alla decifrazione dei segreti evolutivi dietro questa straordinaria caratteristica.

