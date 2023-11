Esplorare i misteri della materia oscura attraverso la musica e la scienza

By

Stephon Alexander, rinomato musicista jazz e professore di fisica alla Brown University, si è sempre sentito diviso tra la sua passione per la musica e il suo amore per la scienza. Nella sua accattivante conferenza al Perimeter Institute, Alexander approfondisce le affascinanti connessioni tra la musica jazz e la fisica quantistica, offrendo un quadro unico per comprendere i misteri dell'universo.

Piuttosto che scegliere un percorso piuttosto che un altro, Alexander ha unito con successo le sue due passioni per creare una prospettiva innovativa. Con il sassofono in mano, accompagna il pubblico in un viaggio musicale nel tempo, esplorando le armonie matematiche che sono alla base sia del jazz che delle leggi della fisica.

Tracciando connessioni tra la natura improvvisativa della musica jazz e la fondamentale imprevedibilità della fisica quantistica, Alexander evidenzia come entrambe le discipline abbraccino l’incertezza e la creatività. Spiega come la complessità degli assoli jazz rispecchi gli intricati schemi delle particelle subatomiche, sottolineando i parallelismi tra espressione artistica e scoperta scientifica.

Sebbene la conferenza di Alexander sia un'affascinante fusione di musica e fisica, attinge anche a una discussione più ampia sull'enigma della materia oscura. Secondo l’astrofisica teorica Katie Mack, che ha tenuto anche una conferenza al Perimeter Institute, la materia oscura rimane un profondo mistero nel campo dell’astrofisica. La sua composizione e le sue proprietà sono sfuggite agli scienziati, ma è stata stabilita solo la sua abbondanza rispetto alla materia conosciuta.

La discussione di Mack sulla materia oscura, co-presentata dal McDonald Institute della Queen's University, approfondisce il ruolo fondamentale svolto dalla materia oscura nella formazione delle galassie. Insieme al ricercatore sulla materia oscura Ken Clark, fa luce sulle loro intuizioni su questa sostanza pervasiva, ma sfuggente.

Mentre esploriamo le meraviglie dell'universo, sia attraverso la ricerca scientifica che attraverso l'espressione artistica, diventa chiaro che i regni della musica e della fisica non sono così diversi come potrebbero sembrare. L'esplorazione di Stephon Alexander delle intriganti intersezioni tra jazz e fisica quantistica fornisce una nuova prospettiva sulla nostra comprensione del cosmo e dei misteri che si trovano al suo interno.

