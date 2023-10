Confronto tra Aditya-L1 dell'ISRO e Parker Solar Probe della NASA

Aditya-L1 dell'ISRO e Parker Solar Probe della NASA sono due missioni solari volte a studiare il Sole da vicino. Sebbene entrambe le missioni abbiano obiettivi simili, ci sono molte differenze tra le due.

Aditya-L1 è la prima missione solare dell'India lanciata dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). Il suo obiettivo principale è studiare la fotosfera, la cromosfera e gli strati più esterni del Sole, noti come corona. La navicella spaziale verrà posizionata in un'orbita aureola attorno al punto Lagrange Sole-Terra L1, a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Aditya-L1 fornirà preziose informazioni sul riscaldamento coronale, sulle espulsioni di massa coronale, sulle attività di brillamento, sulla dinamica della meteorologia spaziale e altro ancora.

D'altra parte, la Parker Solar Probe della NASA è stata lanciata per studiare la corona solare, l'atmosfera esterna del Sole. Prendendo il nome dal fisico solare Eugene Parker, la sonda è diventata l'oggetto creato dall'uomo più veloce della storia quando ha raggiunto una velocità di 394,736 miglia all'ora. Volerà entro 3.9 milioni di miglia dal Sole nel punto di massimo avvicinamento, completando 24 orbite attorno al Sole in un periodo di sette anni. La navicella spaziale trasporta strumenti per studiare campi magnetici, plasma, particelle energetiche e immagini del vento solare.

In termini di posizionamento, Aditya-L1 si posizionerà in un’orbita aureola attorno al punto Lagrange Sole-Terra L1, mentre Parker Solar Probe si avvicinerà al Sole più di qualsiasi altro veicolo spaziale precedente, raggiungendo una distanza di 3.9 milioni di miglia dal Sole.

Entrambe le missioni trasportano una serie di strumenti per studiare il Sole. Aditya-L1 trasporta strumenti come il coronagrafo della linea di emissione visibile (VELC), il telescopio per immagini ultraviolette solari (SUIT), lo spettrometro a raggi X solare a bassa energia (SoLEXS) e altro ancora. Parker Solar Probe, d'altra parte, trasporta strumenti come Fields Experiment (FIELDS), Integrated Science Investigation of the Sun (ISʘIS) e Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR).

Queste missioni forniranno dati preziosi sul comportamento del Sole, aiutando gli scienziati a comprendere vari fenomeni solari e il loro impatto sulla meteorologia spaziale.

Fonte:

– ISRO

– Nasa