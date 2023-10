Falene e api: l'evoluzione del volo

Le zanzare e altri insetti volanti affascinano da tempo gli scienziati con la loro capacità di volare a velocità notevoli. Ricercatori del Georgia Institute of Technology e dell’Università della California, San Diego, hanno scoperto che i battiti d’ali ultraveloci delle zanzare, così come quelli di altri tre gruppi di insetti, si sono evoluti da un unico antenato comune. Sviluppando modelli fisici e robotici, gli scienziati sono stati in grado di dimostrare come potrebbero verificarsi queste transizioni tra le modalità di volo.

I ricercatori si sono concentrati sulla falena come specie chiave per comprendere l'evoluzione del volo. A differenza delle zanzare, le falene utilizzano l'attivazione sincrona del loro sistema nervoso per stimolare i muscoli del volo ad ogni colpo d'ala. Tuttavia, gli antenati delle falene e di altri tre insetti volanti si sono evoluti per avere un volo asincrono, ma in seguito lo hanno perso. Nonostante questa perdita, le falene hanno mantenuto la capacità di eseguire contrazioni muscolari asincrone.

Per spiegare come gli insetti possono passare avanti e indietro dal volo sincrono a quello asincrono, i ricercatori hanno mappato le strategie di volo su due modi fondamentali di pensare alle oscillazioni. Regolando alcuni parametri, gli insetti possono passare da una modalità di volo all'altra. Questi risultati forniscono informazioni sul comportamento dei muscoli degli antichi insetti e mostrano la natura interdisciplinare di questa ricerca, che combina fisica, biologia evolutiva e robotica.

Gli insetti che volano in modo sincrono adattano gli impulsi del loro sistema nervoso al movimento delle ali. Tuttavia, gli insetti più piccoli non hanno la meccanica per il volo sincrono e utilizzano invece il volo asincrono. Il volo asincrono prevede l'invio di un impulso di attività ai muscoli del volo, che sono quindi pronti a contrarsi indipendentemente dal fatto che l'ala debba sbattere o meno. Ciò consente alle ali di sbattere più velocemente che se il sistema nervoso dovesse attivare e rilassare i muscoli ogni volta.

Le scoperte dei ricercatori mettono in discussione l'ipotesi secondo cui il volo asincrono si è evoluto in modo indipendente in diversi gruppi di insetti. Hanno scoperto che il volo asincrono si è evoluto una volta per tutti gli insetti volanti e che le transizioni tra volo sincrono e asincrono sono avvenute in entrambe le direzioni. Modellando l'evoluzione del volo e studiando le falene, i ricercatori hanno ottenuto preziose informazioni sui meccanismi alla base di queste modalità di volo.

Questa ricerca fa luce sull’affascinante mondo del volo degli insetti, offrendo nuove prospettive sull’evoluzione del volo e sulle capacità di queste minuscole creature.

Fonti: Georgia Tech/Rob Felt