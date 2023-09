Il lander lunare indiano scopre livelli inaspettatamente alti di zolfo sulla Luna

Il lander indiano Chandrayaan-3 ha rivelato nuovi preziosi dati sulla composizione della superficie lunare, inclusa la presenza di livelli inaspettatamente elevati di zolfo. Il lander è atterrato vicino al polo sud della Luna il 23 agosto 2023 e ha fornito agli scienziati importanti informazioni sulla geologia della Luna.

Il rover di Chandrayaan-3, Pragyan, ha analizzato la composizione elementare del suolo lunare utilizzando il suo spettrometro a raggi X con particelle alfa e lo spettrometro di degradazione indotto dal laser. Mentre la presenza di elementi come ferro, titanio, alluminio e calcio non è stata una sorpresa, gli alti livelli di zolfo sono stati una sorpresa.

È noto che lo zolfo esiste sulla Luna ma in una concentrazione molto bassa. La scoperta di livelli più alti vicino ai poli lunari è significativa perché potrebbe avere implicazioni per la futura esplorazione lunare e potenziali insediamenti umani. Lo zolfo potrebbe essere utilizzato come risorsa per vivere della terra, consentendo agli astronauti di produrre materiali come cemento a base di zolfo, celle solari, batterie e fertilizzanti.

La presenza di zolfo nel suolo lunare è legata all'attività vulcanica. Le rocce nelle profondità della Luna contengono zolfo, che viene rilasciato sotto forma di gas durante le eruzioni vulcaniche. Parte dello zolfo rimane all'interno della roccia mentre si raffredda, portandola alla sua associazione con le scure rocce vulcaniche della luna.

Le misurazioni dello zolfo sulla superficie lunare sono le prime nel loro genere. I dati raccolti aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio la storia geologica della Luna e la sua formazione ed evoluzione. Le regioni polari della Luna, dove la concentrazione di zolfo è risultata più elevata, potrebbero avere composizioni e condizioni ambientali diverse rispetto alle regioni equatoriali.

I risultati suggeriscono anche che lo zolfo nelle regioni polari potrebbe essersi formato dalla sottile atmosfera della Luna o da antiche eruzioni vulcaniche e impatti di meteoriti. Saranno necessarie ulteriori analisi e calibrazioni dei dati di Chandrayaan-3 per determinare l’esatta quantità di zolfo presente.

Mentre il lander è attualmente in letargo durante la notte lunare, gli scienziati sperano di raccogliere misurazioni più preziose se si sveglia. I dati raccolti da Chandrayaan-3 contribuiranno alla nostra comprensione della geologia della Luna e apriranno la strada alla futura esplorazione lunare e all’utilizzo delle risorse.

Fonte: la conversazione