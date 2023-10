I radioamatori utilizzano le eclissi per studiare gli effetti della ionosfera sulle onde radio

I radioamatori utilizzano le onde radio per studiare come le eclissi influenzano l'atmosfera. Durante le feste QSO a livello nazionale, gli operatori radioamatori o "amatori" lavorano insieme per osservare e comprendere l'impatto delle eclissi sulla ionosfera. La ionosfera è uno strato di ioni fluttuanti attorno alla Terra e le eclissi hanno un effetto noto su questo strato.

Durante il giorno, i raggi ultravioletti e i raggi X del sole staccano gli elettroni dalle loro controparti positive, creando particelle cariche nell'atmosfera. Di notte, queste particelle si neutralizzano e ritornano al loro stato originale. Tuttavia, durante un'eclissi, l'oscurità si concentra in aree specifiche, neutralizzando temporaneamente una parte dell'atmosfera. Ciò influisce sul modo in cui viaggiano i segnali radio, soprattutto quelli a frequenze più basse, che vengono utilizzati per comunicazioni a lunga distanza come il controllo del traffico aereo e le comunicazioni militari.

Il dottor Nathaniel Frissell, professore assistente presso l'Università di Scranton, spiega che abbiamo una conoscenza generale di come appare l'atmosfera durante i diversi periodi del giorno o dell'anno, ma ci sono ancora molte incognite sui fenomeni su piccola scala e di breve durata. caratteristiche. È qui che entrano in gioco le radioamatori.

Durante i QSO Party, gli operatori radioamatori comunicano con quante più stazioni possibile in un dato periodo di tempo per stabilire il maggior numero di connessioni. Questo volume elevato e l’uso di frequenze diverse aiutano i ricercatori a identificare i luoghi in cui un’eclissi influenza il contatto radio. Ad esempio, durante l’eclissi totale del 2017, i dati radio hanno mostrato un calo delle connessioni a una certa frequenza mentre il percorso della totalità passava sopra i loro punti medi.

Studiare l’impatto dei cambiamenti nella ionosfera sulle diverse frequenze radio può migliorare la comunicazione per vari utenti come i soccorritori, le navi in ​​mare e gli aerei che viaggiano sulle regioni polari. Questi utenti fanno affidamento su frequenze più basse per le comunicazioni essenziali.

I radioamatori possono aderire al progetto HamSCI per contribuire con i loro dati e osservazioni. Possono creare una propria stazione radio improvvisata e comunicare con altri operatori durante le eclissi per raccogliere preziose informazioni sugli effetti della ionosfera sulle onde radio.

Nel complesso, questi sforzi aiutano a migliorare la nostra comprensione della ionosfera e del suo impatto sulle comunicazioni radio, consentendo comunicazioni a lunga distanza più efficienti e affidabili in vari campi.

Fonte:

– Dati del gruppo QSO finanziato dalla NASA

– Dott. Nathaniel Frissell, Università di Scranton.