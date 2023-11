Una scoperta sorprendente: la divisione cellulare non convenzionale di Chlamydomonas Reinhardtii

Un team internazionale di scienziati, guidato dal dottor James Umen del Donald Danforth Plant Science Center, ha recentemente scoperto un aspetto affascinante dell'alga verde unicellulare, Chlamydomonas reinhardtii. Questa alga, nota per la sua capacità di crescere fino a raggiungere dimensioni significative e sottoporsi a molteplici divisioni in successione, sta ora facendo luce su un meccanismo di conteggio precedentemente sconosciuto utilizzato per controllare la divisione cellulare.

Contrariamente al presupposto che il numero ottimale di divisioni affinché una cellula madre possa riportare le sue figlie alla dimensione iniziale corretta sarebbe stato determinato matematicamente, il gruppo di ricerca ha scoperto qualcosa di inaspettato. Sembra che Chlamydomonas abbia una naturale tendenza a non sottoporsi ad un'unica divisione. Invece di dividersi una sola volta, si osserva che le cellule madri non si dividono affatto o si dividono due o più volte.

Questa scoperta segna un cambiamento significativo nella nostra comprensione della divisione cellulare negli organismi unicellulari e ha implicazioni ad ampio raggio per lo studio della vita multicellulare. Il pregiudizio contro una singola divisione sfida le convinzioni convenzionali sul numero ottimale di divisioni necessarie per una corretta crescita cellulare e la conseguente capacità di avviare ulteriori divisioni.

Questa nuova conoscenza apre una nuova strada per l’esplorazione nel campo della biologia evoluzionistica. Ciò spinge gli scienziati a rivalutare il presupposto di lunga data secondo cui l’ottimalità matematica detta i processi biologici. Invece, suggerisce che potrebbero esserci meccanismi sottostanti in gioco che favoriscono divisioni multiple, potenzialmente legate all’adattamento evolutivo di Chlamydomonas.

In futuro, gli scienziati saranno ansiosi di studiare i meccanismi specifici e i fattori genetici che guidano questa divisione cellulare non convenzionale nella Chlamydomonas. La comprensione di questi meccanismi potrebbe far luce sui percorsi evolutivi più ampi intrapresi dagli organismi unicellulari e sulle potenziali implicazioni per l’emergere di forme di vita multicellulari.

