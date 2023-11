La sorprendente connessione tra sismologia e onde oceaniche

By

Mentre il mondo continua ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico e dell’aumento delle temperature globali, gli scienziati hanno scoperto una sorprendente connessione tra la sismologia e le onde oceaniche. Il costante aumento e diminuzione delle onde nell’oceano può generare potenti onde sismiche, che appaiono come un battito costante sui sismografi. È stato osservato che questo fenomeno è aumentato di intensità negli ultimi quattro decenni, riflettendo i mari più tempestosi e le maggiori onde oceaniche causate dai cambiamenti climatici.

Le reti sismografiche, tipicamente note per il monitoraggio dei terremoti e lo studio dell'interno della Terra, catturano anche un'ampia gamma di segnali sismici provenienti da attività naturali e causate dall'uomo. Tra questi segnali c’è il rumore di fondo creato dalle onde oceaniche spinte dalle tempeste, noto come microsismo globale. Questi segnali microsismici, generati dall'interazione delle onde con il fondale marino, possono essere classificati in due tipologie: microsismi secondari e microsismi primari.

I microsismi secondari si verificano quando le onde interferenti creano variazioni di pressione sul fondale marino, risultando in un segnale pulsante con un periodo compreso tra 14 e 14 secondi. D'altra parte, i microsismi primari sono causati dalle onde dell'oceano che spingono e tirano direttamente il fondale marino. Questi segnali hanno un ronzio costante con un periodo compreso tra 20 e XNUMX secondi e sono visibili nei dati sismici.

In uno studio recente, i ricercatori hanno analizzato l’intensità dei microsismi primari in 52 siti sismografici in tutto il mondo. Hanno scoperto che il 79% di questi siti ha mostrato aumenti significativi e progressivi di energia nel corso dei decenni. I dati hanno rivelato che l’energia media delle onde oceaniche a livello globale è aumentata a un tasso medio dello 0.27% all’anno dalla fine del XX secolo, con un aumento più rapido dello 20% all’anno a partire dal 0.35.

Lo studio ha inoltre evidenziato che la maggiore intensificazione dei microsismi si è verificata nel tempestoso Oceano Antartico, vicino alla penisola dell’Antartide. Tuttavia, le onde del Nord Atlantico hanno registrato l’aumento più rapido negli ultimi decenni, in linea con la ricerca che suggerisce un aumento dell’intensità delle tempeste e dei rischi costieri in quella regione.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per le comunità costiere. Poiché l’altezza delle onde oceaniche continua ad aumentare, le coste si trovano ad affrontare maggiori danni ed erosioni, aggravati dall’innalzamento e dalla subsidenza del livello del mare indotti dai cambiamenti climatici. Lo studio sottolinea la necessità di mitigare i cambiamenti climatici e di sviluppare infrastrutture costiere resilienti per proteggere le aree vulnerabili.

FAQ:

D: Cosa sono i segnali microsismici?

R: I segnali microsismici sono segnali sismici generati da fenomeni naturali, come le onde dell'oceano, il vento e l'attività umana.

D: In che modo le onde dell'oceano generano segnali microsismici?

R: Le onde dell'oceano generano segnali microsismici attraverso due processi: l'interferenza delle onde che creano variazioni di pressione sul fondale marino (microsismi secondari) e la spinta e l'attrazione diretta delle onde oceaniche sul fondale marino (microsismi primari).

D: Quali sono le implicazioni dell’aumento dell’energia delle onde oceaniche?

R: L’aumento dell’energia delle onde oceaniche può portare a onde e tempeste più dannose, rappresentando una minaccia per le comunità costiere, le infrastrutture e gli ecosistemi costieri. Sottolinea l’importanza della mitigazione dei cambiamenti climatici e del rafforzamento della resilienza nelle zone costiere.