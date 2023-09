I moscerini della frutta usano i ricordi per orientarsi verso il cibo, risultati di uno studio

I ricercatori hanno scoperto come il cervello dei moscerini della frutta trasforma i ricordi delle ricompense passate in comportamenti attuabili, consentendo loro di trovare cibo. Nello specifico, una regione chiave del cervello chiamata corpo del fungo elabora le informazioni olfattive e assegna valori a diversi odori. Tuttavia, non era chiaro come questi valori influenzassero le azioni motorie. Questo studio ha identificato un gruppo di neuroni chiamati UpWiN che svolgono un ruolo cruciale nel convertire i ricordi degli odori in movimenti controvento.

I moscerini della frutta, come altri insetti, girano controvento per rintracciare gli odori e individuare da dove provengono gli odori attraenti. Il sistema olfattivo nel cervello della mosca rileva e percepisce gli odori trasportati dal vento, guidando la mosca verso la ricompensa. I ricercatori hanno scoperto che gli UpWiN integrano input inibitori ed eccitatori provenienti da diversi compartimenti del corpo del fungo, facendo girare la mosca e muovendola controvento.

Il corpo del fungo nel cervello della mosca elabora e integra le informazioni olfattive e assegna valori positivi o negativi ai diversi odori. I ricercatori hanno scoperto che i ricordi formati in diversi compartimenti del corpo del fungo suscitano comportamenti distinti, di cui solo alcuni guidano il movimento controvento della mosca. Gli UpWiN ricevono segnali inibitori ed eccitatori da questi compartimenti, consentendo alla mosca di navigare efficacemente verso la fonte di odori attraenti.

Questa ricerca fornisce informazioni su come i valori positivi e negativi appresi vengono tradotti in azioni concrete guidate dalla memoria. Gli UpWiN inviano anche segnali eccitatori ai neuroni dopaminergici per l'apprendimento di ordine superiore. Comprendere questi meccanismi dei circuiti neurali aiuta a spiegare come i neuroni dopaminergici paralleli e i sottosistemi della memoria interagiscono per guidare le azioni basate sulla memoria e l’apprendimento a livello dei singoli circuiti neurali.

Ulteriori studi sui moscerini della frutta possono far luce sul ruolo dei ricordi nel comportamento e nell’apprendimento sia nel cervello dei vertebrati che in quello degli invertebrati.

Fonte: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Definizioni:

– Corpo del fungo: una regione del cervello presente in alcuni insetti, responsabile dell'elaborazione delle informazioni olfattive e dell'assegnazione di valori ai diversi odori.

– UpWiNs: un gruppo di neuroni che integrano segnali inibitori ed eccitatori provenienti da diversi compartimenti del corpo del fungo, guidando i moscerini della frutta a muoversi controvento verso odori attraenti.

Fonte:

– HHMI (Istituto medico Howard Hughes)

– Ricerca originale: “Meccanismi del circuito neurale per trasformare le valenze olfattive apprese in movimento orientato al vento” di Yoshinori Aso et al. eLife