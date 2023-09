La velocità dell'eclissi solare anulare: come varia nelle Americhe

Il 14 ottobre 2023 si verificherà un raro evento astronomico nelle Americhe: un’eclissi solare anulare. Durante questa eclissi, parte dell'ombra della luna viaggerà a velocità variabili, da un massimo di 5,500 mph a un minimo di 1,250 mph. La velocità dell'eclissi dipende da diversi fattori, tra cui la sua posizione sulla Terra, la distanza dalla Luna e la velocità orbitale della Luna.

La forma della Terra gioca un ruolo significativo nel determinare la velocità dell'eclissi. Quando l'ombra della luna toccherà per la prima volta l'Oceano Pacifico settentrionale, viaggerà alla velocità sbalorditiva di 198,842 mph. Tuttavia, quando lascerà il pianeta nell'Oceano Atlantico, rallenterà fino a 582,976 mph. L'ombra si muove più velocemente agli estremi del percorso dell'eclissi perché l'asse dell'ombra è più tangente alla superficie terrestre.

Nel mezzo del percorso dell’eclissi, dove un “anello di fuoco” sarà visibile per 5 minuti e 17 secondi al largo delle coste del Nicaragua, l’eclissi viaggerà a un ritmo molto più lento di 1,251 mph. Questa velocità inferiore è dovuta al fatto che l'asse dell'ombra è perpendicolare alla superficie terrestre in questa posizione. Mentre la luna stessa non rallenta, l'intersezione tra la Terra e l'ombra della luna lo fa.

Negli Stati Uniti, la velocità dell’eclissi non sarà né massima né minima. Quando l'ombra della luna raggiungerà la costa dell'Oregon alle 9:13 PDT, la sua velocità sarà già scesa a 5,683 mph. Quando lascerà la costa del Texas, 50 minuti dopo, alle 12:03 CDT, la sua velocità sarà ulteriormente diminuita a 1,772 mph. Pertanto, durante il suo passaggio a sud-est attraverso gli Stati Uniti, la velocità dell'eclissi diminuirà di 3,911 mph.

Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna è leggermente più lontana nella sua orbita e non riesce a coprire completamente il Sole, creando un effetto “anello di fuoco”. L'ombra centrale della Luna, conosciuta come umbra, è a forma di cono. Durante un'eclissi solare totale, la punta del cono tocca la Terra. Tuttavia, durante un'eclissi solare anulare, il cono non tocca completamente la Terra, creando un'antumbra in cui la Luna appare all'interno del disco solare.

Nel complesso, la velocità dell'eclissi solare anulare varia a seconda della posizione, con le velocità più elevate osservate agli estremi del percorso dell'eclissi. Comprendere i fattori che influenzano la velocità dell’eclissi aumenta la nostra conoscenza e apprezzamento di questo fenomeno celeste.

