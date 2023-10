Starlink e Project Kuiper: colmare il divario digitale

Sommario:

Starlink di Elon Musk e Project Kuiper di Jeff Bezos sono iniziative concorrenti che mirano a ridurre il divario digitale collegando aree remote del mondo a Internet utilizzando migliaia di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Starlink è attualmente disponibile in diversi paesi a prezzi variabili, inclusi $ 120 al mese a New York City, $ 90 in Alaska e $ 75 nel Regno Unito (esclusi costi hardware e spese di consegna). I servizi stanno portando la connettività Internet in regioni in cui le infrastrutture tradizionali sono poco pratiche o inesistenti.

Circa 3 miliardi di persone nel mondo non hanno mai utilizzato Internet, evidenziando un divario digitale significativo. Tuttavia, gli imprenditori Elon Musk e Jeff Bezos stanno lavorando per colmare questo divario attraverso i rispettivi progetti, Starlink e Project Kuiper. Distribuendo costellazioni satellitari nell’orbita terrestre bassa, queste iniziative mirano a fornire una copertura Internet globale, soprattutto nelle aree remote.

Starlink, un'impresa di SpaceX di Musk, è in prima linea nella corsa per costruire una rete satellitare per l'accesso globale a Internet. Nel settembre 2023, il servizio Starlink era disponibile in vari paesi, offrendo diversi livelli di prezzo. A New York City, i residenti potevano abbonarsi a Starlink per 120 dollari al mese, mentre i clienti in Alaska dovevano pagare solo 90 dollari. Nel Regno Unito, il servizio aveva un prezzo di $ 75 (£ 92).

Project Kuiper, guidato da Blue Origin di Bezos, è un altro progetto ambizioso che cerca di fornire accesso a Internet alle aree scarsamente servite. Sebbene attualmente nelle prime fasi di sviluppo, il progetto Kuiper prevede di lanciare una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa. Sfruttando la tecnologia satellitare avanzata, questa impresa mira a colmare il divario digitale e consentire la connettività per le regioni prive di infrastrutture tradizionali.

Lo spiegamento di costellazioni satellitari da parte di Starlink e Project Kuiper ha il potenziale per rivoluzionare la connettività globale. Le aree remote, precedentemente irraggiungibili a causa delle barriere geografiche o degli elevati costi di installazione delle infrastrutture, potranno ora accedere a Internet. Questa maggiore connettività aprirà le porte a risorse educative, opportunità di commercio elettronico, servizi di telemedicina e canali di comunicazione migliorati per queste regioni svantaggiate.

Con le loro iniziative competitive, Musk e Bezos stanno guidando gli sforzi per colmare il divario digitale e consentire a miliardi di persone di accedere a Internet. Starlink e Project Kuiper stanno scrivendo un nuovo capitolo nella storia della connettività globale, portando i vantaggi dell'era digitale anche negli angoli più remoti del mondo.

