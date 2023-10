La biodiversità marina ringiovanisce ogni 36 milioni di anni, secondo uno studio

By

Gli scienziati hanno scoperto uno schema notevole nella storia del pianeta. Ogni 36 milioni di anni, gli ecosistemi marini sperimentano un aumento della biodiversità, ringiovanendo gli oceani. Questo fenomeno è guidato dai cambiamenti geologici e dalla tettonica a placche.

Secondo una ricerca condotta dal professor Dietmar Muller dell’Università di Sydney, l’aumento della biodiversità coincide con un’alterazione della velocità di espansione dei fondali marini. Ciò porta a cambiamenti ciclici nelle profondità dei bacini oceanici e al trasferimento di acqua nelle profondità della Terra, con conseguenti fluttuazioni nelle inondazioni e nel prosciugamento dei continenti. Questi periodi di estesi mari poco profondi favoriscono la biodiversità.

Lo studio ha identificato picchi e avvallamenti nella biodiversità marina e li ha collegati ai cambiamenti del livello del mare causati dal movimento delle placche tettoniche. Questa ricerca mette in discussione le precedenti spiegazioni sui cambiamenti delle specie a lungo termine ed evidenzia il ciclo regolare di 36 milioni di anni.

Il professor Muller spiega: “I cicli durano 36 milioni di anni a causa di modelli regolari nel modo in cui le placche tettoniche vengono riciclate nel mantello convettivo, la parte mobile della Terra profonda. Si muove lentamente, come una zuppa calda e densa in una pentola”.

Questo ciclo, che dura milioni di anni, mette in prospettiva la nostra esistenza. È allo stesso tempo impressionante e umiliante pensare a come il pianeta ha prosperato molto prima della nostra esistenza e continuerà a farlo molto tempo dopo che non ci saremo più.

In conclusione, lo studio rivela il modello ricorrente di ringiovanimento della biodiversità marina ogni 36 milioni di anni. Fornisce preziose informazioni sui processi di evoluzione della Terra, evidenziando l'intricata interazione tra i cambiamenti geologici e il fiorire della vita negli oceani.

Fonte:

– Professore Dietmar Muller, Università di Sydney