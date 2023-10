Lancio del satellite di ricerca australiano SpIRIT a novembre

Il satellite SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal), sviluppato dall'Università di Melbourne, è destinato a diventare il primo satellite di ricerca australiano ad essere lanciato nello spazio in quasi due decenni. Con un peso di soli 11.5 chilogrammi, il satellite sarà lanciato a novembre su uno dei razzi SpaceX di Elon Musk. Sarà anche il primo satellite australiano a trasportare apparecchiature di un'agenzia spaziale straniera, in particolare un rilevatore di raggi gamma chiamato HERMES dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il rivelatore HERMES verrà utilizzato per cercare resti di stelle morte o in collisione che emettono raggi ad alta energia come prova del loro decadimento in buchi neri. Ospitare questo rilevatore segna un passo positivo per il settore spaziale australiano, che da tempo fa affidamento su satelliti di proprietà internazionale.

Il lancio del satellite SpIRIT arriva in un momento in cui l’Australia si sta rendendo conto dei rischi di fare troppo affidamento su altre nazioni per i dati satellitari. La recente minaccia di un taglio del bilancio negli Stati Uniti ha evidenziato il rischio che l’Australia venga tagliata fuori dai dati satellitari statunitensi durante i periodi critici, come durante gli incendi. Ciò sottolinea l’importanza di sviluppare un forte programma spaziale nazionale e capacità sovrane.

Il satellite SpIRIT è dotato di un propulsore al plasma sviluppato dalla società di Adelaide Neumann Space, che utilizza metallo solido come combustibile ed elimina la necessità di gas propellente esplosivo e tossico. Inoltre, il satellite contiene un sistema di controllo termico sviluppato dall'Università di Melbourne e una struttura principale realizzata dalla società Inovor di Adelaide.

Nonostante i recenti tagli ai finanziamenti all’industria spaziale, l’Agenzia spaziale australiana rimane ottimista riguardo alle capacità satellitari del Paese. Il lancio del satellite SpIRIT, insieme ad altri prossimi progetti satellitari, dimostra il potenziale per l’Australia di costruire satelliti più sofisticati e sviluppare capacità sovrane nella tecnologia spaziale.

Definizioni:

– SpIRIT (Space Industry Responsive Intelligent Thermal) – Un satellite di ricerca australiano sviluppato dall’Università di Melbourne.

– HERMES – Un rilevatore di raggi gamma dell'Agenzia Spaziale Italiana trasportato dal satellite SpIRIT.

– Propulsore al plasma – Un tipo di sistema di propulsione che genera spinta utilizzando il plasma, un gas carico.

– Capacità sovrana – La capacità di un paese di avere controllo e proprietà indipendenti della propria tecnologia spaziale e di accesso ai dati satellitari senza fare affidamento su altre nazioni.