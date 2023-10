I satelliti monitorano lo sviluppo di El Niño nell'Oceano Pacifico

By

I satelliti, come il Sentinel-6 Michael Freilich, stanno attualmente osservando un fenomeno che si verifica nell'Oceano Pacifico. Le acque vicino alla costa occidentale del Sud America stanno sperimentando un aumento della temperatura, con conseguente aumento del livello del mare. Questo aumento della temperatura superficiale degli oceani ha un impatto significativo sui modelli meteorologici in Asia e Nord America, un fenomeno noto come El Niño.

Per ottenere informazioni dettagliate sull'El Niño di quest'anno, i ricercatori stanno esaminando eventi passati. Nella dichiarazione rilasciata dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, si afferma che la California ha sperimentato forti piogge durante El Niño del 2015-2016, causando onde alte, inondazioni e smottamenti.

Una nuova immagine della NASA confronta l’inizio di El Niño nel 2023 con gli schemi osservati nell’ottobre 1997 e nell’ottobre 2015, considerati eventi estremi dall’agenzia spaziale. Questi eventi precedenti hanno causato cambiamenti nelle temperature globali, nei modelli dei venti e nel livello del mare.

Quando la temperatura dell’acqua superficiale aumenta, i venti superficiali da est a ovest si indeboliscono. Questo cambiamento porta ad un aumento delle precipitazioni nel Pacifico centrale e orientale, mentre l’Indonesia registra una diminuzione delle precipitazioni. Inoltre, l’attività nell’Oceano Pacifico altera la corrente a getto, determinando condizioni più umide e fredde negli Stati Uniti meridionali e condizioni più secche e calde nel nord.

Nonostante El Niño di quest’anno sembri essere relativamente mite rispetto agli eventi passati, Josh Willis, lo scienziato del progetto Sentinel-6 Michael Freilich, suggerisce che potrebbe ancora portare un inverno umido nel sud-ovest degli Stati Uniti se le condizioni si allineassero.

Il satellite Sentinel-6 Michael Freilich fa parte della missione Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, uno sforzo congiunto che coinvolge l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, la NASA e la NOAA. Prende il nome da Michael Freilich, ex direttore della Divisione Scienze della Terra della NASA.

