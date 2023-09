Mondi EXO-Lava: far luce sull'evoluzione della Terra

Un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal esplora l’affascinante mondo dei mondi eso-lava e il loro potenziale nel far luce sulla storia evolutiva della Terra. Mentre una volta la Terra era completamente fusa, gli scienziati planetari chiamano questa fase un oceano di magma. Si ritiene che la Terra possa aver attraversato diverse fasi oceaniche di magma prima di raffreddarsi e diventare il pianeta abitabile che è oggi.

La scoperta di migliaia di esopianeti da parte di missioni di caccia al pianeta come la navicella spaziale Kepler e TESS ha rivelato molti mondi rocciosi che orbitano attorno alle loro stelle a temperature estreme, causandone la fusione o la fusione parziale. Questi mondi rocciosi surriscaldati, conosciuti come super-Terre, forniscono preziose informazioni sul passato della Terra e sulla sua transizione da un oceano di magma.

Lo studio, intitolato “Fizzy Super-Earths: Impacts of Magma Composition on the Bulk Density and Structure of Lava Worlds”, condotto da Kiersten Boley, uno studente laureato in astronomia presso la Ohio State University, indaga l’influenza degli oceani di magma sui super-terreni. Evoluzione della Terra e loro proprietà osservabili.

Attraverso un software di modellazione degli esopianeti, i ricercatori hanno simulato pianeti a periodo ultracorto (USP), che orbitano da vicino attorno alle loro stelle ospiti. Hanno scoperto che la composizione del magma di un pianeta è cruciale nel determinare la sua capacità di intrappolare elementi volatili e il potenziale per sostenere la vita. I pianeti con abbondanti quantità di carbonio e ossigeno nel loro magma potrebbero eventualmente rilasciare questi materiali critici nelle loro atmosfere, creando condizioni favorevoli alla vita.

Lo studio ha anche esplorato la densità dei pianeti magmatici e le loro implicazioni per l’osservazione a distanza. È interessante notare che la presenza di un oceano di magma non influisce in modo significativo sulla densità di un pianeta, mettendo in discussione le ipotesi precedenti e sollevando interrogativi sul metodo migliore per comprendere questi mondi enigmatici.

Nel complesso, i mondi eso-lava offrono un’opportunità unica per studiare l’evoluzione dei pianeti terrestri e il loro potenziale di abitabilità. Svelando i misteri di questi ambienti estremi, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla storia della Terra e scoprire i fattori che contribuiscono alla capacità di un pianeta di sostenere la vita.

