Un nuovo studio sfida le teorie sulla formazione della crosta terrestre

Un recente studio condotto da ricercatori della Penn State ha presentato nuove scoperte che mettono in discussione le teorie esistenti sulla formazione della crosta terrestre e delle placche tettoniche. Mentre le teorie prevalenti suggeriscono la rapida formazione delle placche tettoniche all’inizio della storia della Terra, questa nuova ricerca indica che la crosta terrestre ha subito un processo di rielaborazione più lento nel corso di miliardi di anni.

L'autore principale Jesse Reimink, assistente professore di geoscienze alla Penn State, spiega che queste informazioni potrebbero contribuire a una migliore comprensione del nostro pianeta e potenzialmente far luce anche sulla formazione di altri pianeti. La teoria dominante finora suggeriva un improvviso passaggio da un pianeta coperchio stagnante a uno con attività tettonica circa 3 miliardi di anni fa. Tuttavia, lo studio rivela che questa teoria non cattura accuratamente i processi che si sono verificati.

Per giungere alle loro conclusioni, i ricercatori hanno analizzato oltre 600,000 campioni di roccia dal database delle rocce della Terra. Esaminando la composizione geochimica e l'età di queste rocce, sono stati in grado di ricostruire la curva di crescita della crosta e determinare come le rocce si sono riformate e rielaborate nel tempo. Contrariamente alle teorie precedenti, i risultati indicano che la crosta terrestre segue lo schema del mantello sottostante, suggerendo una correlazione tra i due.

Lo studio differisce anche dalla ricerca precedente concentrandosi sui reperti rocciosi invece che sui campioni minerali. Questa scelta è stata fatta perché i dischi rock sono più sensibili e meno inclini a bias quando si esaminano scale temporali così lunghe. Analizzando la composizione delle rocce ignee in un modo nuovo, i ricercatori hanno determinato la proporzione dei sedimenti e calcolato la quantità di rilavorazioni avvenute nel corso della storia della Terra.

I risultati evidenziano una corrispondenza tra la curva di crescita della crosta e il record di crescita del mantello. Questo allineamento supporta le precedenti teorie proposte dai geoscienziati, ma questo studio è il primo a fornire prove empiriche dalla documentazione rocciosa a sostegno dell’idea di una crescita graduale della crosta. Tuttavia, i ricercatori notano che permangono limitazioni dovute alla scarsità di dati. Un’ulteriore analisi dei dati esistenti potrebbe fornire maggiori informazioni sull’evoluzione della Terra e sulla formazione di diversi corpi planetari.

Questo studio potrebbe avere implicazioni anche per la comprensione di altri pianeti, come Venere, che è privo di placche tettoniche. Esaminando le differenze tra la Terra e Venere e studiando il tasso di crescita della crosta, i ricercatori potrebbero comprendere meglio come e perché i pianeti si sono evoluti su traiettorie diverse.

In conclusione, questo studio innovativo sfida le teorie precedentemente accettate sulla formazione della crosta terrestre e delle placche tettoniche. Analizzando i reperti rocciosi, i ricercatori hanno fornito prove empiriche della graduale crescita della crosta, ribaltando l'idea di un improvviso passaggio all'attività tettonica. Sebbene permangano dei limiti, ulteriori analisi potrebbero offrire preziose informazioni sull’evoluzione della Terra e sulla formazione di altri pianeti.

Fonte:

– Studio: lettere di prospettive geochimiche

– Stato di Penn