Il ruolo dell'urea ionizzata nelle origini della vita sulla Terra

Gli scienziati hanno fatto passi da gigante nella comprensione delle origini della vita sulla Terra utilizzando tecniche innovative di spettroscopia a raggi X. Studiando la ionizzazione e la reazione delle molecole di urea, i ricercatori hanno fatto luce su come gli elementi costitutivi della vita potrebbero essersi formati durante la fase prebiotica.

Durante questo periodo, l'atmosfera terrestre era meno densa, consentendo alle radiazioni spaziali ad alta energia di ionizzare le molecole. Piccole pozzanghere d’acqua contenenti urea, un composto organico essenziale per la formazione delle basi nucleotiche, sono state esposte a questa intensa radiazione. Di conseguenza, l’urea subì la conversione in prodotti di reazione che avrebbero potuto servire come base per la vita.

Per studiare ulteriormente questo processo, un gruppo di ricerca internazionale dell’Università di Tohoku, dell’Università di Ginevra, dell’ETH di Zurigo e dell’Università di Amburgo ha utilizzato un approccio innovativo basato sulla spettroscopia a raggi X. Questa tecnica ha utilizzato una sorgente luminosa ad alta generazione armonica e un getto piatto di liquido inferiore al micron per esaminare le reazioni chimiche nei liquidi con eccezionale precisione temporale.

Studiando i cambiamenti nelle molecole di urea a livello di femtosecondi (un quadrilionesimo di secondo), i ricercatori hanno scoperto il processo dinamico che avviene dopo la ionizzazione. Le radiazioni ionizzanti danneggiano le biomolecole di urea, ma quando l'energia si dissipa, le molecole di urea subiscono una reazione rapida e complessa.

Gli studi precedenti si erano concentrati sulle reazioni molecolari in fase gassosa, ma il team ha progettato un dispositivo per generare un getto liquido ultrasottile nel vuoto per espandere le proprie indagini nell'ambiente acquoso, che è l'ambiente naturale per i processi biochimici. Questo progresso ha permesso loro di studiare come si svolgono le reazioni in tempo reale.

Questa ricerca non solo fornisce informazioni sulle origini della vita sulla Terra, ma apre anche nuove opportunità nel campo emergente dell’attochimica. Osservando le reazioni molecolari a un livello di dettaglio senza precedenti, gli scienziati possono acquisire una comprensione più profonda dei processi chimici e migliorare la nostra conoscenza dei meccanismi fondamentali che guidano la vita.

Riferimento: “Trasferimento di protoni al femtosecondo in soluzioni di urea sondate mediante spettroscopia a raggi X” di Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf e Hans Jakob Wörner, Natura.