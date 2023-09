La scoperta di un antico meteorite fornisce informazioni sul primo sistema solare

I ricercatori hanno scoperto un'antica roccia spaziale conosciuta come Erg Chech 002 che potrebbe offrire preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare. Scoperto nel deserto del Sahara in Algeria nel 2020, Erg Chech 002 contiene livelli di isotopo radioattivo alluminio-26 più elevati del previsto. Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione della formazione planetaria e della datazione dei meteoriti.

Si ritiene che l'Erg Chech 002 sia un meteorite pietroso noto come roccia acondrite, simile alla roccia vulcanica e risalente alle prime fasi del nostro sistema solare. È considerato il più antico meteorite conosciuto di origine vulcanica. La presenza di alluminio-26 nel meteorite è particolarmente cruciale poiché si ritiene che questo isotopo abbia svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione primordiale del sistema solare.

L’alluminio-26, noto per essere una fonte di calore agli albori del sistema solare, alla fine decadde e influenzò la fusione delle rocce primitive che successivamente formarono i pianeti. Tuttavia, la scoperta di questo isotopo nell’Erg Chech 002 mette in discussione l’ipotesi che fosse distribuito uniformemente in tutto il sistema solare primordiale. I ricercatori hanno scoperto che il corpo progenitore di questo meteorite deve aver contenuto tre o quattro volte più alluminio-26 rispetto al corpo progenitore di meteoriti simili, indicando una distribuzione non uniforme di questo isotopo.

Per determinare l'età dell'Erg Chech 002, gli scienziati hanno analizzato gli isotopi di piombo e uranio e hanno calcolato che la sua età isotopica del piombo fosse di circa 4.566 miliardi di anni. Ciò è in linea con l’età stimata del sistema solare. Confrontando questi dati con altri meteoriti antichi, i ricercatori possono ottenere informazioni sulle origini dei pianeti e potenzialmente rivalutare l’età dei meteoriti precedentemente studiati.

Questa scoperta contribuisce a una migliore comprensione delle prime fasi di sviluppo del nostro sistema solare e della storia geologica dei pianeti. Ulteriori ricerche su diversi tipi di rocce acondritiche continueranno ad affinare la nostra conoscenza del primo sistema solare e della sua formazione.

Fonte:

– Nature Communications (pubblicato il 29 agosto 2023)

– La conversazione (Articolo di Evgenii Krestianinov)