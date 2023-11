Nuovo articolo: potenziale dell'agricoltura lunare esplorato in uno studio recente

By

Un recente studio condotto da un team di scienziati cinesi ha fatto luce sulle potenzialità dell’agricoltura lunare. Lo studio ha esaminato un esperimento condotto sulla missione cinese Chang'e-4, in cui le piante sono state coltivate con successo sulla superficie lunare. Questi risultati hanno implicazioni significative per le future missioni sulla Luna, su Marte e in altri luoghi dello spazio profondo.

L'esperimento, noto come Biological Experiment Payload (BEP), mirava a determinare se le piante possono prosperare nel duro ambiente lunare caratterizzato da radiazioni intense, bassa gravità e luce intensa prolungata. Il carico utile comprendeva cotone, patate, arabidopsis e semi di colza, insieme a uova di mosca, lievito e acqua. Nonostante queste condizioni difficili, le piante sono riuscite a crescere.

Il team di scienziati provenienti da illustri istituti di ricerca, tra cui il Centro di esplorazione spaziale e il College of Aerospace Engineering dell'Università di Chongqing, ha condotto un'analisi approfondita dei risultati dell'esperimento. I loro risultati sono stati pubblicati su due riviste scientifiche, Microgravity Science and Technology e Acta Astronautica.

I risultati dello studio forniscono preziose informazioni sulla fattibilità della creazione di sistemi di supporto vitale biorigenerativo (BLSS) nei futuri habitat spaziali. Coltivare piante negli habitat lunari e marziani offre numerosi vantaggi oltre alla fonte di cibo. Questi impianti possono rimuovere l’anidride carbonica e produrre ossigeno fresco, contribuire al riciclaggio dei rifiuti e migliorare il benessere dei membri dell’equipaggio.

A differenza dei sistemi convenzionali di controllo ambientale e di supporto vitale (ECLSS), che si basano su componenti meccanici e richiedono frequenti sostituzioni, i sistemi biorigenerativi hanno il potenziale di autosostenersi nel tempo. Questa sostenibilità a lungo termine li rende particolarmente preziosi per missioni estese oltre l’orbita terrestre bassa (LEO), dove le missioni di rifornimento regolari sono poco pratiche.

Il successo della crescita delle piante sulla Luna segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale e apre la strada a ulteriori ricerche sullo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili per le missioni future. Mentre l’umanità continua a esplorare il cosmo, la capacità di coltivare raccolti in ambienti extraterrestri sarà cruciale per fornire risorse essenziali e sostenere il benessere degli astronauti.

Domande frequenti (FAQ):

D: Quali erano gli obiettivi primari del Biological Experiment Payload (BEP) sulla missione cinese Chang'e-4?

R: Il BEP mirava a esplorare la possibilità di coltivare piante sulla Luna e valutare la loro capacità di prosperare nel duro ambiente lunare.

D: Quali istituzioni sono state coinvolte nella conduzione dello studio sull’agricoltura lunare?

R: Lo studio ha coinvolto scienziati del Centro di esplorazione spaziale e della Facoltà di ingegneria aerospaziale dell'Università di Chongqing, dell'Università di scienza e tecnologia elettronica della Cina e del Laboratorio di biologia spaziale dell'Accademia cinese di scienze agricole di Chengdu.

D: Quali sono i potenziali benefici della coltivazione di piante negli habitat lunari e marziani?

R: Oltre a fornire una fonte di cibo sostenibile, la coltivazione delle piante può aiutare a regolare l’atmosfera rimuovendo l’anidride carbonica e producendo ossigeno. Aiutano anche nel riciclaggio dei rifiuti e contribuiscono al benessere generale degli astronauti.

D: In che modo i sistemi biorigenerativi differiscono dai sistemi convenzionali di controllo ambientale e di supporto vitale?

R: I sistemi biorigenerativi possono rigenerarsi nel tempo, mentre i sistemi convenzionali si basano su componenti meccanici che necessitano di frequenti sostituzioni.

D: Cosa significa la crescita riuscita delle piante sulla Luna per la futura esplorazione dello spazio?

R: Apre la porta allo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili per le future missioni spaziali, garantendo la disponibilità di risorse essenziali e sostenendo il benessere a lungo termine degli astronauti.