Il mistero evolutivo dei progambe del bruco

I bruchi sono noti per le loro zampe extra, chiamate proleg, che vengono utilizzate per afferrare ramoscelli e foglie. Uno studio recente ha fatto luce sull'origine evolutiva di questi prole. I ricercatori hanno scoperto che i prole sono in realtà derivati ​​da un programma genetico che specifica i lobi negli arti dei crostacei. Questo programma genetico è rimasto inattivo nella regione degli arti dei crostacei per milioni di anni finché non è stato riattivato nell'addome dei bruchi.

Lo studio prevedeva la distruzione di un gene specifico, l'addominale A, nelle larve di farfalla in cui si trovano le prole. La completa interruzione del gene ha portato all'assenza di prole, mentre la parziale interruzione ha portato allo sviluppo di due tratti distinti nell'addome: prole e una versione modificata delle gambe toraciche. Ciò indica che questi due tratti emergono da posizioni diverse nel corpo e non possono essere lo stesso tratto.

Ulteriori analisi hanno rivelato che il modello genetico dei prole è simile a quello delle corna della testa, un'altra caratteristica nuova delle farfalle e delle falene. Anche il pool di geni espressi nei proleg è simile ai geni trovati negli enditi, parte delle appendici dei crostacei.

Lo studio suggerisce che la storia evolutiva degli arti degli insetti è complessa, con gli arti che hanno avuto origine come appendici ad asse singolo e successivamente sono diventati biramosi. Nel corso del tempo, questi arti hanno sviluppato lobi rivolti verso l'interno chiamati enditi. In alcuni lignaggi di insetti, gli enditi andarono perduti, ma nelle farfalle e nelle falene furono riattivati ​​per funzionare come prole.

Questa ricerca mostra come l’evoluzione ripropone tratti e programmi genetici esistenti. I proleg sono una caratteristica nuova emersa da istruzioni preesistenti per creare pezzi di zampe primitive. Il mistero delle prole dei bruchi è stato finalmente risolto, rivelando la loro antica connessione con le membra dei crostacei.

Fonte:

- Università Nazionale di Singapore