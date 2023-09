I progressi e le considerazioni etiche dell'editing genetico in medicina

L’editing genetico, un campo innovativo della medicina, è stato l’obiettivo principale della sessione principale della Dott.ssa Tamara Sunbul, intitolata “Una nuova era per la medicina: diagnostica e terapia digitale”. Il dottor Sunbul, direttore medico di Informatica Clinica presso la Johns Hopkins Aramco Healthcare, ha sottolineato il potenziale della genotipizzazione e la dipendenza dalla raccolta dei dati nel tempo.

Lo scopo della tecnologia digitale, come l’editing genetico, è quello di rilevare anomalie che possono provocare variazioni nei risultati quando si prescrivono farmaci. Il dottor Sunbul ha spiegato che gli individui possono reagire in modo diverso allo stesso farmaco, evidenziando la necessità di metodi diagnostici e di trattamento precisi.

Uno dei progressi più significativi nell’editing genetico è CRISPR-Cas9, noto anche come “forbici genetiche”. Questa tecnologia taglia con precisione le sequenze di DNA in siti specifici, consentendo la cancellazione o l'inserimento di sequenze di geni che modificano la base del DNA. Mentre CRISPR ha inizialmente trovato applicazioni nell’agricoltura e nella bioenergia, il Dr. Sunbul ne ha condiviso il potenziale nella diagnostica e nella terapeutica digitale.

Nel campo della diagnostica digitale sono emersi nuovi metodi come SHERLOCK e DETECTR. Questi metodi utilizzano l’editing genetico per consentire il rilevamento rapido di malattie infettive come COVID-19. Inoltre, l’editing genetico viene incorporato nei processi di scoperta di farmaci da aziende come Atomwise, Deep Genomics e Valo.

Inoltre, l’editing genetico svolge un ruolo cruciale nel progresso delle terapie cellulari e geniche per una serie di condizioni. Ciò include malattie del sangue come la talassemia, l'anemia falciforme e l'emofilia, nonché condizioni come la sindrome di Down, la cecità ereditaria, la fibrosi cistica, la distrofia muscolare di Duchenne e la malattia di Huntington. Attraverso l'uso di CRISPR, è diventato possibile riprogrammare il sistema immunitario di un paziente per colpire il proprio cancro, le infezioni (come HIV, COVID-19, influenza, malaria, Zika e resistenza agli antibiotici) e malattie croniche come l'ipercolesterolemia e il tipo 1 diabete.

Nonostante questi notevoli progressi, le considerazioni etiche, legali e scientifiche rimangono essenziali. Il dottor Sunbul ha sottolineato che l'editing genetico errato può avere conseguenze dannose, sottolineando la necessità di cautela e precisione. Inoltre, l’editing genetico ha il potenziale di avere un impatto sulle generazioni future, poiché possono essere trasmessi cambiamenti irreversibili. Pertanto, sono necessarie discussioni approfondite sulle implicazioni etiche dell’editing genetico per garantirne un’applicazione responsabile e salvaguardare il benessere degli individui e della società nel suo insieme.

Fonte:

– Dott.ssa Tamara Sunbul, direttore medico di Informatica Clinica presso la Johns Hopkins Aramco Healthcare