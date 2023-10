Una nuova ricerca rivela il fenomeno delle piante urbane

Il dottor Yuya Fukano, professore associato presso l'Università di Chiba, ha fatto un'osservazione interessante mentre cercava di far addormentare sua figlia. Notò che l'acetosella strisciante, una comune pianta infestante, che cresceva intorno al suo appartamento aveva foglie rosse, mentre quelle nelle aree suburbane erano di un verde rigoglioso. Ciò lo ha spinto a indagare ulteriormente su questo fenomeno e lui e il suo team hanno intrapreso uno studio sul campo per capire perché la pianta mostrava tratti diversi negli spazi urbani e verdi.

L'acetosella strisciante, scientificamente conosciuta come Oxalis corniculata, è una pianta ubiquitaria trovata in tutto il mondo. Prospera in vari habitat, dai terreni agricoli e dalle rive dei fiumi ai prati e ai parchi. Questa pianta erbacea a crescita bassa ha foglie trifogliate con fiori giallo acido ed è difficile non notarla a causa della sua ampia distribuzione.

Durante il loro studio, il dottor Fukano e il suo team hanno condotto indagini sui transetti in tre località vicino a Tokyo, classificando le aree in spazi urbani, verdi e intermedi. Hanno analizzato la proporzione di piante a foglia verde e a foglia rossa in ciascun appezzamento e hanno scoperto una chiara differenza nella distribuzione. Gli individui dalle foglie verdi erano più dominanti negli spazi verdi, mentre gli individui dalle foglie rosse erano più diffusi nelle aree urbane.

I ricercatori hanno anche utilizzato la piattaforma scientifica iNaturalist per raccogliere dati dalle osservazioni in tutto il mondo. L'analisi di oltre 9,500 osservazioni ha ulteriormente supportato i loro risultati, dimostrando una correlazione tra la variazione del colore delle foglie e l'ambiente urbano.

Le caratteristiche uniche delle aree urbane, come le superfici impermeabili e le temperature elevate dovute all’effetto isola di calore urbano, probabilmente contribuiscono a questo fenomeno. Le piante negli spazi urbani affrontano meno minacce predatorie e meno concorrenza, consentendo cambiamenti evolutivi guidati dallo spostamento della nicchia ecologica.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’adattabilità delle piante negli ambienti urbani e sull’impatto delle ecologie create dall’uomo sulle popolazioni vegetali. Comprendere queste dinamiche può aiutare nella pianificazione urbana e nella conservazione della biodiversità vegetale nelle città.

