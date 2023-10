Il radiotelescopio MeerKAT: progresso della radioastronomia attraverso l'automazione e la tecnologia

In un recente podcast, Chhaya Dhanani, Portfolio Head Engineering for Research presso Thoughtworks, ha condiviso preziose informazioni sul radiotelescopio MeerKAT. Situato in Sud Africa, il telescopio MeerKAT è un radiotelescopio all'avanguardia che ha rivoluzionato il campo della radioastronomia.

A differenza dei telescopi ottici, MeerKAT può catturare segnali radio giorno e notte, rendendolo altamente sensibile per lo studio degli oggetti celesti. Costruito con 64 antenne, funge da precursore dello Square Kilometer Array (SKA), che è destinato a diventare il radiotelescopio più grande e sensibile dell'emisfero australe.

Thoughtworks, una società di consulenza per la trasformazione digitale, ha collaborato con il Centro interuniversitario di astronomia e astrofisica (IUCAA) di Pune nel 2018 per una collaborazione di due anni. Il loro obiettivo era specializzarsi nel software di elaborazione dati per MeerKAT. Nell’ambito di questa collaborazione, Thoughtworks ha sviluppato una pipeline di elaborazione automatizzata delle immagini chiamata “ARTIP”. Questa pipeline gestisce in modo efficiente l'enorme quantità di dati generati da MeerKAT, rimuovendo il rumore, calibrando i segnali e automatizzando l'elaborazione dei dati, accelerando così il processo di analisi.

Questa collaborazione ha portato a due scoperte significative. Uno di questi include il rilevamento di rari atomi di idrogeno in galassie distanti, che fornisce informazioni sulla formazione dei corpi celesti e sulla generazione di gas. Il telescopio MeerKAT offre un'opportunità unica per studiare vari aspetti dell'universo, tra cui le galassie, i buchi neri, le onde gravitazionali, l'energia oscura e le origini della vita.

MeerKAT non solo ha dato un contributo significativo al campo della radioastronomia, ma ha anche guidato l'innovazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni, degli acceleratori, dei meccanismi di archiviazione e delle soluzioni ad alta efficienza energetica. Il suo impatto va oltre la conoscenza scientifica e si estende ai progressi tecnologici.

Il radiotelescopio MeerKAT e la sua automazione dell’elaborazione dei dati esemplificano gli entusiasmanti sviluppi che si stanno verificando nel campo della radioastronomia. Attraverso collaborazioni e progressi tecnologici, gli scienziati stanno approfondendo i misteri dell’universo, ampliando la nostra comprensione del cosmo.

