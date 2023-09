Migliorare i servizi ecosistemici attraverso l'ecovoltaico: un approccio sostenibile all'energia solare

L'approccio convenzionale agli impianti di energia solare spesso prevede lo sgombero del terreno e il posizionamento di pannelli solari sulla superficie livellata. Tuttavia, questo metodo può provocare disturbi significativi agli ecosistemi. Per promuovere un approccio più sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale, i ricercatori della Colorado State University propongono l’uso dell’ecovoltaico, che combina la produzione di energia con la preservazione dei servizi ecosistemici.

L’agrivoltaico, che prevede il duplice uso del terreno per l’agricoltura e per gli impianti solari, è già stato riconosciuto come un passo positivo verso la sostenibilità. Tuttavia, si tende a dare priorità alla massimizzazione della produzione di elettricità senza considerare i potenziali benefici per le piante e gli animali sotto i pannelli solari. L’ecovoltaico adotta un approccio diverso progettando pannelli solari che considerano le esigenze dell’ecosistema, soprattutto in ambienti con acqua limitata come le praterie.

I ricercatori traggono ispirazione dal loro lavoro al Jack's Solar Garden, il più grande sito di ricerca agrivoltaica negli Stati Uniti. Qui studiano come i pannelli solari modificano i modelli di luce solare e alterano la distribuzione delle precipitazioni, creando microambienti unici che supportano la diversità all'interno delle installazioni solari. Questi microambienti sono fondamentali per il concetto di ecovoltaico.

Uno dei principali vantaggi dell’ecovoltaico è il suo potenziale di ripristinare terreni agricoli altamente degradati o abbandonati. Queste aree, ideali per installazioni solari su larga scala, possono essere contemporaneamente trasformate in habitat che migliorano la biodiversità fornendo allo stesso tempo energia pulita.

Per studiare ulteriormente gli impatti ecologici dei pannelli solari, i ricercatori intendono creare una nuova struttura di ricerca in un ambiente prativo nativo vicino al campus dell'università. Attraverso questa iniziativa, mirano a comprendere meglio gli effetti delle installazioni solari sugli ecosistemi rigidi e secchi, mentre i cambiamenti climatici si intensificano in futuro.

La ricerca condotta dal team della Colorado State University mira a influenzare le future installazioni solari esplorando principi che danno priorità alla sostenibilità ecologica. Adottando questi principi, le aziende energetiche possono contribuire sia a soluzioni climatiche che a soluzioni per l’uso del territorio. Attraverso l’ecovoltaico diventa possibile un futuro dell’energia solare più sostenibile ed ecologicamente informato.

