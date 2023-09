La NASA prepara il razzo del sistema di lancio spaziale per la missione lunare con equipaggio nel 2024

La NASA sta facendo importanti preparativi per la sua prossima missione Artemis 2, che vedrà quattro astronauti intraprendere un viaggio sulla Luna. Questo segnerà la prima volta che gli esseri umani andranno sulla Luna in oltre 50 anni. La missione utilizzerà il razzo Space Launch System (SLS) della NASA, che ha già volato con successo con un veicolo spaziale senza equipaggio chiamato Artemis 1.

L'obiettivo principale dei preparativi della NASA è garantire la sicurezza dell'equipaggio durante le sollecitazioni del lancio. Ciò comporta ulteriori test di nuovi sistemi a bordo del razzo SLS e del suo lanciatore mobile, compreso un sistema di fuga di emergenza. Gli stessi astronauti sono attivamente coinvolti nel processo di preparazione, che comprende test sul posto indossando le tute spaziali.

La missione Artemis 1, che ha inviato tre manichini intorno alla Luna, ha fornito le basi per creare un processo di preparazione più fluido per Artemis 2. Le sfide affrontate durante Artemis 1, come i ritardi nel conto alla rovescia del lancio simulato, sono state affrontate, e ora l'attenzione è focalizzata riguarda contenuti relativi all'equipaggio e formazione per migliorare le misure di sicurezza.

I preparativi per Artemis 2 coinvolgono diverse tappe fondamentali. L'equipaggio simulerà una giornata di lancio insieme al personale di terra, parteciperà alle pratiche di fuga di emergenza e il razzo sarà sottoposto a test di impilamento e assemblaggio nel Vehicle Assembly Building della NASA. Infine, lo stack sarà preparato sulla rampa di lancio per il lancio della missione alla fine del 2024.

La sicurezza è la preoccupazione principale durante tutto il processo di preparazione. La NASA condurrà lo stesso numero di simulazioni di conto alla rovescia per il lancio di prima, dando priorità alla sicurezza sia dell’equipaggio di volo che di quello di terra. La pratica continua e l'allenamento della memoria muscolare sono componenti essenziali della preparazione, garantendo che tutti i membri del team siano ben preparati per la missione.

Cambiamenti notevoli in Artemis 2 includono aggiustamenti alle procedure di rifornimento basate sulle lezioni apprese durante le prove in costume bagnato per Artemis 1. Le modifiche al design del lanciatore mobile aiutano a migliorarne la funzionalità. Viene prestata attenzione anche alle interfacce del serbatoio del carburante per prevenire perdite, con i dati dei test precedenti che informano le modifiche necessarie.

Con questi preparativi completi, la NASA è sulla buona strada per rendere la sua storica missione Artemis 2 un’impresa di successo, aprendo la strada alla futura esplorazione lunare.

Fonte:

– Articolo: Space.com

– Crediti immagine: NASA