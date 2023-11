Il riscaldamento dell’Artico accelera l’aumento della temperatura globale, è necessaria un’azione urgente

By

Uno studio innovativo pubblicato sulla rivista “Earth System Dynamics” ha rivelato che l’Artico si sta riscaldando a un ritmo allarmante, quasi quattro volte più veloce della media globale. Questo rapido fenomeno di riscaldamento sta ora causando un aumento delle temperature globali a un ritmo molto più rapido rispetto ai parametri delineati nell’accordo di Parigi.

Guidato dalla professoressa Julienne Stroeve dell’Università di Manitoba, lo studio mirava a esplorare il contributo dell’Artico al riscaldamento globale e valutare quanto velocemente ci stiamo avvicinando alle soglie di temperatura critiche fissate nell’accordo di Parigi: 1.5 gradi Celsius e 2 gradi Celsius.

I risultati della ricerca indicano che se l’Artico non stesse sperimentando questo riscaldamento accelerato, il mondo raggiungerebbe un aumento della temperatura di due gradi circa otto anni dopo rispetto alla traiettoria attuale. Ciò dimostra il ruolo cruciale che l’Artico svolge nell’aumento della temperatura globale.

Per arrivare a queste conclusioni, il team ha utilizzato simulazioni di modelli climatici. Hanno confrontato le proiezioni senza il rapido riscaldamento dell’Artico con i modelli del mondo reale, consentendo loro di accertare l’entità e la sequenza temporale degli aumenti di temperatura. Le simulazioni hanno rivelato che, in assenza di riscaldamento dell’Artico, le soglie dell’Accordo di Parigi verrebbero superate cinque anni dopo (1.5 gradi Celsius) e otto anni dopo (2 gradi Celsius) rispetto alle proiezioni attuali.

Il professor Stroeve sottolinea l’imperativo di un’azione immediata, affermando che ci troviamo in un decennio cruciale in cui la mancata riduzione delle emissioni comporterebbe inevitabilmente il superamento della soglia di 1.5 gradi. Sottolinea l’importanza di salvaguardare il ghiaccio e la neve dell’Artico, sottolineando il ruolo che svolgono nella regolazione delle temperature globali.

È fondamentale aumentare la consapevolezza sul profondo impatto del riscaldamento dell’Artico e sull’urgenza di sforzi concertati per mitigare il cambiamento climatico. Preservare questa regione vulnerabile non è solo una questione ambientale; è fondamentale per il benessere del nostro pianeta e delle generazioni future.

FAQ

Cos’è l’Accordo di Parigi?

L’Accordo di Parigi è un trattato internazionale adottato nel 2015, che mira a combattere il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra per mitigare il riscaldamento globale. Perché l’Artico si sta riscaldando più velocemente della media globale?

L’Artico si sta riscaldando più velocemente a causa di un processo chiamato amplificazione artica, in cui meccanismi di feedback positivi, come lo scioglimento del ghiaccio e della neve, contribuiscono a un ulteriore riscaldamento. Quali sono le conseguenze del riscaldamento accelerato dell’Artico?

Il riscaldamento accelerato dell’Artico provoca la perdita del ghiaccio marino, che sconvolge gli ecosistemi e contribuisce all’innalzamento del livello del mare. Inoltre, intensifica gli eventi meteorologici estremi ed esacerba il riscaldamento globale. Cosa possono fare le persone per affrontare il riscaldamento dell’Artico? Ridurre l’impronta di carbonio personale, sostenere iniziative di energia rinnovabile e sostenere politiche attente al clima può aiutare a mitigare il riscaldamento dell’Artico e i suoi impatti.