Lo sciame meteorico delle Orionidi del 2023: uno spettacolo celeste da non perdere

L'annuale pioggia di meteoriti delle Orionidi raggiungerà il suo picco il 22 ottobre 2023, offrendo uno spettacolo celeste da non perdere. Conosciute per le loro meteore luminose e veloci, le Orionidi creano una straordinaria esperienza visiva nel cielo notturno.

Le meteore dello sciame delle Orionidi viaggiano a velocità superiori a 148,000 miglia orarie (66 chilometri al secondo) e hanno il potenziale per diventare palle di fuoco, producendo esplosioni di luce prolungate. Spesso lasciano "treni" luminosi mentre passano, che possono indugiare per diversi secondi o minuti. Sebbene sembrino provenire dalla costellazione di Orione, le meteore sono in realtà minuscoli frammenti e particelle, tipicamente provenienti da comete o asteroidi, che bruciano quando entrano nell'atmosfera terrestre.

Nel caso delle Orionidi, queste meteore sono detriti prodotti dalla cometa di Halley, una cometa che passa davanti al Sole e alla Terra ogni 75-79 anni. Ogni volta che la cometa di Halley si avvicina al sistema solare interno, perde da 3 a 10 piedi del suo materiale.

Per godere della migliore esperienza visiva, si consiglia di guardare a una distanza compresa tra 45 e 90 gradi dal punto radiante nel cielo. Questa prospettiva consente alle meteore di apparire più lunghe e più spettacolari. Guardare direttamente il radiante può far apparire le meteore più corte a causa di un effetto chiamato scorcio.

Le Orionidi producono tipicamente da 15 a 20 meteore all'ora al loro apice se osservate da luoghi con un inquinamento luminoso minimo. Tuttavia, ci sono stati casi in passato in cui il numero delle meteore è aumentato fino a triplicare questo numero. Quest'anno non è prevista un'attività intensa.

Il momento migliore per osservare la pioggia di meteoriti è nelle ore immediatamente successive alla mezzanotte fino all'alba. Le Orionidi raggiungono fortuitamente il picco durante il fine settimana del 2023, rendendo più conveniente stare alzati fino a tardi. Lo sciame meteorico è visibile sia dall'emisfero settentrionale che da quello meridionale, con gli spettatori nell'emisfero settentrionale rivolti a sud-est e quelli nell'emisfero meridionale rivolti a nord-est.

La cometa di Halley, la fonte delle meteore delle Orionidi, è una delle comete più famose e fa la sua comparsa circa una volta ogni 76 anni. La sua ultima apparizione risale al 1986 e il suo ritorno è previsto per il 2061. Le Orionidi ricordano la presenza duratura della cometa nei nostri cieli.

Che tu sia un astronomo esperto o un osservatore curioso, lo sciame meteorico delle Orionidi del 2023 promette di essere uno spettacolo celeste da non perdere. Assicurati di trovare un luogo lontano dalle luci intense della città e di portare una sedia a sdraio o una coperta per stare comodo mentre ti godi lo spettacolo.

