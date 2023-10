Lo sciame di meteoriti Draconidi raggiunge il suo picco stasera

Lo sciame meteorico Draconide, noto anche come Giacobinidi, potrà essere osservato nel cielo notturno fino a domani, ma il suo picco dovrebbe verificarsi questa sera. Questo sciame meteorico annuale è caratterizzato come “variabile”, il che significa che l’intensità e la frequenza delle meteore possono variare notevolmente di anno in anno.

Durante il picco dello sciame meteorico delle Draconidi, gli osservatori possono osservare uno spettacolo mozzafiato di stelle cadenti. Tuttavia, a causa della sua natura imprevedibile, non vi è alcuna garanzia sul numero di meteore che saranno visibili. Alcuni anni possono vedere solo poche meteore all’ora, mentre altri anni possono produrre uno spettacolo spettacolare con centinaia di meteore che sfrecciano nel cielo.

Il punto radiante dello sciame meteorico delle Draconidi si trova nella costellazione del Draco, da cui il nome. Per osservare lo sciame meteorico, si consiglia di trovare un luogo buio, lontano dalle luci della città, sdraiarsi e guardare verso il cielo nord-occidentale.

Sebbene lo sciame meteorico delle Draconidi non sia così conosciuto o popolare come altri sciami meteorici annuali come le Perseidi o le Geminidi, offre un'esperienza unica ed emozionante per gli osservatori delle stelle. Le meteore sono i resti della cometa 21P/Giacobini-Zinner, che orbita attorno al Sole ogni 6.6 anni. Mentre la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa, le particelle bruciano nella nostra atmosfera, creando le abbaglianti strisce di luce che vediamo come meteore.

Quindi, se sei un fan degli eventi celesti e degli sciami meteorici, non perdere l'occasione di catturare i Draconidi stasera. Ricordati di vestirti in modo caldo, di portare una coperta e di goderti la bellezza del cielo notturno.

Definizioni:

– Sciame meteorico Draconide/Giacobinidi: uno sciame meteorico annuale che avviene nel mese di ottobre, caratterizzato come “variabile” e noto per la sua imprevedibile intensità e frequenza delle meteore.

– Punto Radiante: il punto nel cielo da cui sembrano provenire le meteore in uno sciame meteorico.

Fonte:

