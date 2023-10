Nuove scoperte sugli antichi microbi e sulla loro sopravvivenza

Una recente pubblicazione di uno scienziato della Montana State University fa luce sui processi ecologici di un’antica forma di vita che esiste ancora oggi. Lo studio, intitolato “I metanogeni acquisiscono e bioaccumulano nichel durante la dissoluzione riduttiva della pirite di nichel”, approfondisce le caratteristiche uniche dei metanogeni, microrganismi che svolgono un ruolo cruciale nella produzione di metano o gas naturale.

I metanogeni sono distinti dagli altri organismi perché non fanno affidamento sulla luce solare per produrre energia e non sono in grado di sopravvivere in presenza di ossigeno. Ottengono invece la loro energia dalle sostanze chimiche presenti nell’ambiente, spesso decomponendo rocce e minerali. Questo processo produce metano come sottoprodotto. Comprendere come i metanogeni raggiungono questo obiettivo potrebbe fornire informazioni sulla drastica diminuzione dei livelli di metano e sull’aumento dell’ossigeno sulla Terra miliardi di anni fa.

Lo studio si concentra specificamente su un particolare tipo di metanogeno in grado di estrarre e accumulare nichel dall’ambiente circostante. Utilizzando i minerali come fonte di nutrienti, questi metanogeni possono supportare la loro crescita. Questi risultati contribuiscono alla comprensione del motivo per cui il metano atmosferico è diminuito miliardi di anni fa, potenzialmente a causa di un calo della popolazione di metanogeni dovuto al cambiamento delle condizioni ambientali o alla scarsità di nichel, un elemento essenziale per la loro sopravvivenza.

Il gruppo di ricerca ha condotto esperimenti per osservare la crescita e la sopravvivenza dei metanogeni in ambienti con quantità variabili di nichel. Misurando il metano prodotto e analizzando il contenuto di nichel immagazzinato nelle cellule, i ricercatori hanno fatto scoperte significative sulla dipendenza dal nichel dei metanogeni. Hanno scoperto che questi microrganismi richiedono molto meno nichel di quanto si credesse in precedenza e hanno la capacità di accumulare nichel per la sopravvivenza futura, anche in ambienti poveri di nichel.

Questa ricerca ha implicazioni più ampie che vanno oltre lo studio dei microrganismi antichi. Comprendere il processo di “bioestrazione” impiegato dai metanogeni potrebbe portare allo sviluppo di tecnologie minerarie con un impatto ambientale minimo. Imparando da questi microbi, gli esseri umani potrebbero essere in grado di estrarre minerali e metalli dalla Terra in modo più efficiente e sostenibile.

Lo studio evidenzia tre risultati chiave. In primo luogo, dimostra che i metanogeni possono acquisire nichel dai minerali, un fenomeno mai osservato prima. In secondo luogo, questi microrganismi possono acquisire nichel anche a concentrazioni estremamente basse, sfidando le ipotesi precedenti sui loro fabbisogni nutrizionali. Infine, i metanogeni accumulano nichel al loro interno come mezzo per assicurarsi una scorta sufficiente per la loro sopravvivenza.

Sebbene la ricerca approfondisca concetti scientifici complessi, il significato generale è chiaro. Comprendere la transizione da un’atmosfera di metano all’ambiente ricco di ossigeno della Terra è fondamentale per comprendere lo sviluppo di condizioni abitabili per le forme di vita, compresi gli esseri umani. Man mano che emergono nuove scoperte come queste, si aprono ulteriori domande, stimolando l’esplorazione e lo studio continui.

Fonte:

– Microbiologia applicata e ambientale (2023). DOI: 10.1128/aem.00991-23