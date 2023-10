Una nuova scoperta sfida il “regolamento” del DNA

Le scoperte casuali hanno svolto a lungo un ruolo vitale nelle scoperte scientifiche. Dalla penicillina al microonde, scoperte casuali hanno portato a innovazioni affascinanti. Ora, una recente scoperta pubblicata su PLoS Genetics ha sfidato ancora una volta le convinzioni consolidate nel mondo della genetica.

Il dottor Jamie McGowan, uno scienziato post-dottorato presso l'Earlham Institute, stava lavorando in collaborazione con ricercatori dell'Università di Oxford per sviluppare una nuova pipeline di sequenziamento del DNA. Il loro obiettivo era sequenziare piccole quantità di DNA da singole cellule di organismi difficili da coltivare in laboratorio. Durante lo studio di un organismo microscopico, noto come protista, ottenuto da uno stagno d'acqua dolce, si sono imbattuti in una specie inaspettata con una variante del codice genetico unica.

Il codice genetico, un elemento fondamentale in biologia, è tipicamente altamente conservato in tutte le specie. È composto da 64 codoni, che sono gruppi di tre nucleotidi, con tre codoni, TAA, TAG e TGA, che agiscono come “codoni di stop”, segnando la fine di un gene. Tuttavia, nel protista studiato da McGowan e dai suoi colleghi, due dei codoni di stop avevano sviluppato significati alterati, sfidando le “regole” stabilite della traduzione genetica.

Questa scoperta fa luce sulla grande quantità di incognite nel campo della genetica e della genomica. Ci spinge a mettere in discussione la nostra attuale comprensione della biologia, in particolare nel regno dei protisti. Questi organismi unicellulari, spesso trascurati nei progetti di sequenziamento del genoma, racchiudono un immenso potenziale per comprendere l’evoluzione della vita sulla Terra.

FAQ:

Q: Cos'è il codice genetico?

A: Il codice genetico è un insieme di regole che determinano il modo in cui i geni vengono tradotti in sequenze di aminoacidi per costruire le proteine.

Q: Quanti codoni compongono il codice genetico?

A: Il codice genetico è composto da 64 codoni, inclusi tre codoni di stop.

Q: Cosa hanno scoperto i ricercatori sul codice genetico del protista?

A: Hanno scoperto che due dei codoni di stop nel codice genetico del protista avevano sviluppato significati alterati, il che contraddiceva la comprensione consolidata della traduzione genetica.

Q: Qual è il significato dello studio dei protisti?

A: I protisti, spesso trascurati nei progetti di sequenziamento del genoma, possono fornire importanti spunti sull’evoluzione di tutta la vita sulla Terra. Non sono solo i protisti che causano malattie ad essere cruciali da studiare, ma anche i protisti non patogeni o che vivono liberi.

Q: In che modo questa scoperta sfida le convinzioni consolidate?

A: Sfidando le tradizionali “regole” della traduzione genetica, questa scoperta amplia la nostra comprensione della variabilità del codice genetico ed evidenzia la necessità di ulteriori ricerche sui protisti.