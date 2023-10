Una rete di laser nello spazio potrebbe aiutare a ripulire la spazzatura spaziale

C’è una crescente preoccupazione per la quantità di detriti spaziali nell’orbita terrestre bassa. In risposta a questo problema, i ricercatori stanno esplorando l’idea di utilizzare una rete di laser per reindirizzare gli oggetti che rappresentano un rischio di collisione verso orbite più sicure. I laser, alimentati dall’intelligenza artificiale, sarebbero montati su satelliti o altre piattaforme dedicate e monitorerebbero oggetti detriti spaziali. Quando viene rilevata una potenziale collisione con una risorsa spaziale preziosa, come la Stazione Spaziale Internazionale o un satellite, i laser sarebbero in grado di spingere l’oggetto in un’orbita più sicura.

Il progetto, guidato da Hang Woon Lee della West Virginia University, è finanziato dalla NASA con 200,000 dollari in tre anni. L’obiettivo finale è sviluppare un sistema in grado di prendere decisioni in tempo reale su quali oggetti spaziali prendere di mira e garantire che le nuove orbite siano sicure da ulteriori collisioni. Verrebbero utilizzati più laser per alterare in modo efficiente la traiettoria degli oggetti, un compito che sarebbe impossibile con un singolo laser.

Attualmente, tracciare i detriti spaziali è un compito impegnativo, poiché non tutti gli oggetti in orbita possono essere monitorati. Si stima che ci siano circa 34,600 frammenti di detriti spaziali tracciati, ma potrebbero esserci altri 130 milioni di pezzi più piccoli che sono troppo piccoli per essere rilevati con precisione. È qui che la rete di laser diventa particolarmente utile, poiché può colpire oggetti di qualsiasi dimensione.

L'uso dei laser spaziali presenta numerosi vantaggi rispetto ai laser terrestri. Non hanno bisogno di passare attraverso l'atmosfera terrestre, che può deformare i raggi, consentendo un puntamento e una manovra più precisi degli oggetti. Inoltre, questo sistema basato sull’intelligenza artificiale potrebbe essere conveniente e potenzialmente utilizzato per tracciare gli oggetti spaziali prima del lancio, garantendo missioni sicure e prive di collisioni.

In conclusione, lo sviluppo di una rete di laser nello spazio ha il potenziale per affrontare efficacemente il problema dei detriti spaziali e proteggere preziose risorse spaziali. Utilizzando l’intelligenza artificiale e più laser, questo sistema potrebbe prendere decisioni in tempo reale e garantire la sicurezza delle orbite. Questo progetto di ricerca finanziato dalla NASA è ancora nelle sue fasi iniziali, ma rappresenta un passo importante verso la riduzione della spazzatura spaziale e la preservazione dell’integrità delle operazioni spaziali.

Fonte:

– Nasa

– Agenzia spaziale europea (ESA)