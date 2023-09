Ricercatore colombiano che studia materiale extraterrestre in campioni di polvere riportati sulla Terra

By

Un giovane ricercatore colombiano, Camilo Jaramillo-Correa, ha avuto l'opportunità unica di studiare campioni di polvere riportati dallo spazio. I campioni sono stati raccolti dalla missione Hayabusa2 dell’agenzia spaziale giapponese, che è stata la prima a trasmettere immagini dai rover operativi su un asteroide e a riportare campioni geologici sulla Terra. Jaramillo-Correa, che all'epoca stava studiando il suo dottorato in ingegneria nucleare, progettò e costruì una capsula sigillata per contenere i campioni e proteggerli dalla contaminazione dell'aria.

I suoi mentori chiesero se fosse possibile utilizzare la capsula per studiare materiale extraterrestre e Jaramillo-Correa modificò e testò la capsula per soddisfare i severi requisiti di protezione dei campioni. Il team ha effettuato studi su due serie di campioni dell’asteroide Ryugu: singole particelle e polveri fini. L'analisi è in corso, ma si prevede di ottenere informazioni sulla composizione, le proprietà e le possibili prove dell'erosione spaziale degli asteroidi.

Lo studio degli asteroidi è importante per due ragioni principali, secondo Jaramillo-Correa. Innanzitutto, forniscono un’istantanea delle prime fasi del Sistema Solare e possono aiutarci a capire come si è formato esso e il pianeta Terra, nonché l’origine della vita. In secondo luogo, lo studio degli asteroidi può fornire informazioni sugli effetti dell’alterazione spaziale e della contaminazione atmosferica.

Il viaggio di Jaramillo-Correa dalla Colombia agli Stati Uniti per le sue ricerche evidenzia anche le differenze negli ambienti di ricerca e nell'accesso alle risorse. Ha osservato che i ricercatori negli Stati Uniti hanno un accesso molto più semplice alle risorse, come gli strumenti, rispetto a quelli della Colombia. Nonostante ciò, ha imparato ad apprezzare le capacità del suo laboratorio in Colombia e ad essere intraprendente.

Un'altra ricercatrice colombiana, Andrea Guzman Mesa, ha perseguito i suoi sogni nel campo dell'astrofisica. Il suo dottorato si è concentrato sullo studio delle atmosfere dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Ha confrontato i modelli atmosferici con i dati osservativi utilizzando strutture di apprendimento automatico per fare previsioni sulla composizione di tali atmosfere. Guzman Mesa è stata determinante anche nell'aumentare la visibilità delle scienziate in Colombia, sperando di apportare un cambiamento reale nell'ecosistema di ricerca del paese.

