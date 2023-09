Asteroide 2023 SF6: un incontro ravvicinato con la Terra

By

La NASA ha emesso un avvertimento su un asteroide denominato Asteroid 2023 SF6, che dovrebbe avvicinarsi al massimo alla Terra oggi. Sebbene la maggior parte degli asteroidi si trovi nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, alcune di queste rocce spaziali possono avvicinarsi pericolosamente al nostro pianeta.

L'asteroide 2023 SF6, con una larghezza stimata di circa 62 piedi, passerà sulla Terra a una distanza di soli 1.4 milioni di chilometri. Sebbene non sia un killer planetario, è più grande dell’asteroide Chelyabinsk che causò danni significativi nel 2013. L’asteroide si sta muovendo verso la Terra all’incredibile velocità di 62,548 chilometri all’ora.

Appartenente al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, questo asteroide ha un semiasse maggiore più grande di quello terrestre. Gli asteroidi Apollo prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862 scoperto negli anni '1930. È interessante notare che questo avvicinamento ravvicinato alla Terra sarà il primo nella storia per l’asteroide 2023 SF6. Secondo lo Small-Body Database Lookup della NASA, non sono previsti futuri avvicinamenti ravvicinati per questo asteroide.

L’asteroide 2023 SF6 serve a ricordare le potenziali minacce che gli asteroidi possono rappresentare per il nostro pianeta. Sebbene non vi sia alcun pericolo immediato derivante da questo particolare asteroide, la NASA continua a monitorare asteroidi, comete e altri oggetti vicini alla Terra per potenziali avvicinamenti ravvicinati che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della Terra.

Questo evento sottolinea l'importanza dello studio e della comprensione degli asteroidi. Queste antiche rocce spaziali non solo rappresentano una potenziale minaccia, ma racchiudono anche i segreti dell'universo. Studiando gli asteroidi, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulla storia dello spazio.

