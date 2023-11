Nuovi finanziamenti per il programma Mars Sample Return della NASA mentre si interrompe la cooperazione con la missione europea su Marte

Gli appropriatori della Camera hanno recentemente pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio il disegno di legge di spesa per commercio, giustizia e scienza (CJS) per l'anno fiscale 2024, che include un budget di 25.366 miliardi di dollari per la NASA. In una significativa divergenza dal disegno di legge del Senato, il rapporto della Camera prevede un finanziamento completo di 949.3 milioni di dollari per il programma Mars Sample Return (MSR) della NASA, garantendo il lancio delle missioni del lander di recupero del campione e dell'orbiter di ritorno sulla Terra entro il 2030.

Anche se il rapporto della Camera sostiene pienamente il programma MSR, blocca i piani della NASA di cooperazione con una missione europea su Marte. Il rapporto afferma esplicitamente di non supportare il finanziamento richiesto per il rover Rosalind Franklin ExoMars, che si riferisce al sostegno proposto dalla NASA per la missione dell’Agenzia spaziale europea. Questa decisione arriva dopo che l’Agenzia spaziale europea ha interrotto la sua cooperazione con la Russia lo scorso anno.

Il rapporto della Camera riconosce i risultati in sospeso dell'Independent Review Board, che ha concluso i suoi lavori a settembre. Il consiglio ha concluso che c'era una possibilità minima che MSR rispettasse i costi e il programma, stimando che il programma costerebbe tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari. Questo costo supera la soglia di 5.3 miliardi di dollari specificata nel rapporto del Senato, evidenziando le discrepanze tra i due progetti di legge.

Sebbene il disegno di legge della Camera finanzi in modo significativo la MSR, riduce i finanziamenti per altri programmi della NASA. Il disegno di legge della Camera aumenta leggermente il budget per i programmi scientifici della NASA a 7.38 miliardi di dollari, rispetto ai 7.341 miliardi di dollari del disegno di legge del Senato. Tuttavia, il disegno di legge della Camera riduce i finanziamenti per le scienze della Terra, l’astrofisica, l’eliofisica e le scienze biologiche e fisiche rispetto al disegno di legge del Senato.

Inoltre, il disegno di legge della Camera prevede un linguaggio specifico riguardo all'ubicazione della struttura di ricezione dei campioni di MSR. Indica alla NASA di dare priorità alla vicinanza all'attuale curatore, collocando la struttura entro 30 miglia (50 chilometri) dal Johnson Space Center, dove si trova l'attuale struttura. La NASA deve ancora selezionare una potenziale ubicazione per la struttura ricevente, ma ha sottolineato la necessità di un livello di biosicurezza 4 e la possibilità di utilizzare una struttura governativa esistente.

Nel complesso, il rapporto degli appropriatori della Camera offre una prospettiva unica finanziando interamente il travagliato programma MSR mentre si discosta dal disegno di legge del Senato interrompendo la cooperazione con una missione europea su Marte. Le decisioni prese nel rapporto della Camera avranno un impatto significativo sui programmi e sulle missioni future della NASA.

FAQ

Cos'è il programma Mars Sample Return?

Il programma Mars Sample Return è un'iniziativa della NASA per raccogliere campioni dalla superficie marziana e riportarli sulla Terra per ulteriori analisi. Ha lo scopo di fornire preziose informazioni sulla storia geologica del pianeta e sui potenziali segni di vita passata o presente.

Qual è la missione europea su Marte con cui la NASA intendeva collaborare?

La missione europea su Marte, conosciuta come rover Rosalind Franklin ExoMars, è un progetto guidato dall'Agenzia spaziale europea (ESA). La missione prevede l'invio di un rover su Marte per cercare segni di vita passata o presente e studiare l'ambiente del pianeta.

Quali sono le implicazioni del finanziamento completo del programma Mars Sample Return?

Il finanziamento completo del programma Mars Sample Return garantisce che le missioni del lander di recupero dei campioni e dell’orbiter di ritorno sulla Terra verranno lanciate entro il 2030. Questo finanziamento consentirà alla NASA di continuare la sua esplorazione di Marte, raccogliere campioni preziosi e potenzialmente fare scoperte rivoluzionarie sul pianeta.

Perché la relazione della Camera ha interrotto la cooperazione con la missione europea su Marte?

Il rapporto della Camera ha deciso di non sostenere il finanziamento della NASA per il rover Rosalind Franklin ExoMars a causa della fine della cooperazione dell'Agenzia spaziale europea con la Russia. Questa decisione riflette le complessità e le sfide legate alla collaborazione internazionale nell’esplorazione spaziale.