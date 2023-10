Il satellite a infrarossi termici HOTSAT-1 inizia le operazioni commerciali

By

La società di satelliti a infrarossi termici Satellite Vu ha annunciato che il suo primo satellite, HOTSAT-1, è passato con successo alle operazioni commerciali. Il satellite, che è il primo di una costellazione di otto satelliti, è stato progettato e prodotto nel Regno Unito in collaborazione con Surrey Satellite Technologies.

HOTSAT-1 è dotato di un imager a infrarossi a onde medie con risoluzione 3.5 m con funzionalità video e mantiene una sensibilità inferiore a 2 gradi Celsius. Questa tecnologia avanzata consente al satellite di acquisire preziose immagini termiche che possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’ottimizzazione logistica, la pianificazione ambientale e il processo decisionale relativo all’energia.

Satellite Vu mira a diventare il termometro mondiale, fornendo una verifica indipendente dei dati rilevanti per il monitoraggio degli obiettivi net zero. Monitorando i rifiuti energetici industriali, l’inquinamento, gli incendi e gli eventi climatici quasi in tempo reale, il satellite può sostenere gli sforzi verso un futuro più sostenibile e resiliente al clima.

Sin dalla sua nascita, Satellite Vu si è assicurata un totale di 30.5 milioni di sterline (37.9 milioni di dollari) in finanziamenti di venture capital. A giugno, la società ha raccolto ulteriori 12.7 milioni di sterline in finanziamenti di serie A-2, con la partecipazione di importanti investitori come Molten Ventures, Seraphim Space Investment Trust PLC, Lockheed Martin e Earth Sciences Foundation.

HOTSAT-1 è stato lanciato in orbita a giugno a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg in California. Il successo della transizione alle operazioni commerciali segna una pietra miliare significativa per Satellite Vu e sottolinea l'impegno dell'azienda nell'utilizzo della tecnologia spaziale avanzata per il miglioramento del pianeta.

Nel complesso, l’introduzione di HOTSAT-1 apre nuove possibilità per sfruttare l’imaging termico a infrarossi e l’analisi dei dati per affrontare le sfide critiche in vari settori e contribuire a un futuro più sostenibile e resiliente al clima.

Fonte: questo contenuto è basato su un articolo di satnews.com.