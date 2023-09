Questo pianeta viene piovuto di pietre preziose durante il monsone

Nel regno dello spazio, dove vengono scoperte infinite meraviglie, gli astronomi hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria. Un pianeta proveniente da oltre il nostro sistema solare, noto come WASP-121b, ha catturato l'attenzione per un fenomeno straordinario: piovono pietre preziose. Questa straordinaria scoperta è stata fatta dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology utilizzando il telescopio spaziale Hubble della NASA.

WASP-121b, più grande di Giove, si muove rapidamente attorno alla sua stella ospite, completando un'orbita in sole 30 ore grazie alla sua vicinanza alla stella. Situato a circa 850 anni luce dalla Terra, questo pianeta viene spesso definito “Giove caldo”. Tuttavia, ciò che lo distingue è l’insolito fenomeno osservato al confine tra il giorno e la notte.

Lo studio è iniziato quando gli astronomi hanno osservato un’attività peculiare sulla linea di transizione tra il giorno e la notte su WASP-121b. Precedenti osservazioni avevano rivelato l’assenza di titanio nell’atmosfera, mentre era presente il suo cugino chimico vanadio. Questo squilibrio ha sollevato interrogativi poiché questi due elementi condividono somiglianze.

Ulteriori indagini condotte da Mikal-Evans dell'Istituto Max Planck per l'astronomia hanno rivelato una rivelazione affascinante. Le temperature estreme sul lato notturno del pianeta causano un drastico calo, con conseguente pioggia composta da titanio e alluminio. Quando l'alluminio si combina con elementi come cromo, ferro e titanio, subisce una trasformazione in pietre preziose come rubini e zaffiri.

La scoperta della pioggia di pietre preziose su WASP-121b amplia la nostra comprensione della diversità e della bellezza che esiste nel cosmo. Serve a ricordare i misteri in attesa di essere svelati nello spazio.

