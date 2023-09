Le speranze per il ripristino del lander lunare indiano diminuiscono

Il lander indiano Vikram e il rover Pragyaan, che hanno effettuato uno storico atterraggio sul polo sud lunare in agosto, non sono riusciti a ristabilire la comunicazione dopo essere entrati in modalità di spegnimento per sopravvivere alla gelida notte lunare. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) inizialmente sperava che la navicella spaziale si svegliasse intorno al 22 settembre, quando la notte lunare sarebbe finita, consentendo ai pannelli solari di ricaricare le batterie.

Tuttavia, da allora gli scienziati dell’ISRO non sono stati in grado di entrare in contatto con il lander e il rover, facendo svanire le speranze di rinascita. Le temperature gelide sulla Luna rappresentano una sfida importante, con solo il 50% di possibilità che i dispositivi possano resistere a condizioni estreme. Nonostante questa battuta d’arresto, l’ISRO prevede di continuare i suoi sforzi per stabilire la comunicazione fino al 30 settembre, quando è previsto il prossimo tramonto lunare.

Nonostante l’incertezza che circonda il destino di Vikram e Pragyaan, l’ISRO ha sottolineato che la missione Chandrayaan-3 è già stata un successo significativo, raggiungendo i suoi obiettivi primari. L’India è diventata il primo Paese a raggiungere la regione lunare del Polo Sud e il quarto Paese ad atterrare con successo sulla Luna, consolidando la sua posizione di leader nell’esplorazione spaziale.

Durante la sua esplorazione durata una settimana della superficie lunare, il rover Pragyaan ha fatto importanti scoperte. Ha confermato la presenza di elementi come zolfo, ferro e ossigeno sulla Luna, trasmettendo immagini e dati preziosi alla Terra. Anche se il lander e il rover non si svegliassero, rimarranno sulla Luna come rappresentanti simbolici dei risultati raggiunti dall’India nell’esplorazione lunare.

Fonte:

– ISRO