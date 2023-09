Svaniscono le speranze per la riattivazione della missione Chandrayaan-3 dell'ISRO

By

Le speranze di riattivare la missione Chandrayaan-3 dell'ISRO, che comprende il lander Vikram e il rover Pragyan, hanno iniziato a svanire poiché sono rimasti inattivi dall'alba lunare del 22 settembre. Originariamente progettata per un singolo giorno lunare di operazione, la missione è entrata “ modalità sleep” dopo aver completato i suoi compiti scientifici nel tentativo di prolungare la sua missione. Tuttavia, le sfide poste dalle condizioni notturne lunari, come la perdita di potenza e il freddo estremo, potrebbero aver causato danni elettronici.

Il presidente dell'ISRO, S Somanath, ha dichiarato che gli scienziati aspetteranno l'intero giorno lunare, che dura circa 14 giorni terrestri, nella speranza di una possibile riattivazione. L'obiettivo primario è avere l'opportunità di condurre ulteriori esperimenti in situ.

La missione Chandrayaan-3, il seguito della missione Chandrayaan-2, rappresenta un passo significativo verso la continua esplorazione della luna da parte dell'India. La missione mira a studiare ulteriormente la superficie lunare e raccogliere più dati sulla sua geologia e atmosfera. Il lander Vikram e il rover Pragyan sono componenti cruciali della missione, con il lander responsabile dell'atterraggio morbido della missione sulla superficie lunare e il rover che effettua esperimenti sul posto.

Durante la fase iniziale della missione, il lander Vikram ha subito un errore di comunicazione e si è schiantato sulla superficie lunare nel settembre 2019. Nonostante questa battuta d'arresto, la missione Chandrayaan-2 ha comunque ottenuto un successo parziale, con l'orbiter che ha continuato a funzionare e a fornire preziose informazioni dati sulla Luna.

Gli scienziati e gli ingegneri dell'ISRO hanno lavorato instancabilmente per imparare dalle sfide della missione precedente e progettare un veicolo spaziale più robusto per Chandrayaan-3. La riattivazione dei componenti della missione dopo l'alba lunare è stata vista come un segnale positivo. Tuttavia, le dure condizioni della notte lunare sembrano aver compromesso il funzionamento del lander e del rover.

Mentre le speranze di riattivazione stanno svanendo, la missione Chandrayaan-3 ha già contribuito a far avanzare le capacità di esplorazione spaziale dell’India. Gli scienziati analizzeranno i dati e le esperienze acquisite dalla missione per perfezionare e migliorare ulteriormente le future missioni lunari. Chandrayaan-3 potrebbe aver dovuto affrontare battute d'arresto, ma è una testimonianza della determinazione e del progresso dell'agenzia spaziale indiana nel suo tentativo di ottenere una migliore comprensione della luna e oltre.

Fonte:

– TOI.in