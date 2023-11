Nuova statua svelata alla Nossal High School per onorare la leggenda locale

La Nossal High School di Berwick ha recentemente rivelato una sorprendente statua in bronzo a grandezza naturale in onore dello stimato Sir Gustav Nossal AC. Realizzata dagli scultori di fama internazionale Gillie e Marc, questa magnifica statua rende omaggio agli straordinari risultati scientifici di Sir Nossal, al suo inestimabile contributo alla scuola e alla sua natura accessibile e amichevole.

Il 20 novembre, la comunità scolastica si è riunita per assistere alla grande inaugurazione della statua, per commemorare l'eredità duratura di Sir Nossal. Il dottor John Inns, presidente del consiglio scolastico, ha espresso la sua gioia nel vedere finalmente la statua prendere vita dopo diversi anni di attenta pianificazione e preparazione, iniziata nel 2019 con l'obiettivo di coincidere con il decimo anniversario della scuola nel 10.

Il preside fondatore della Nossal High School, Roger Page, ha condiviso i suoi pensieri sul significato della statua. Sottolineando il ruolo fondamentale di Sir Nossal all'interno della comunità scolastica, Page ha espresso la speranza che la statua possa fungere da giusto tributo al loro legame. Ha inoltre sottolineato che Sir Nossal visitava spesso la scuola, prendendosi il tempo per interagire con studenti, personale e visitatori. Come simbolo di questa preziosa interazione, la statua in bronzo di Sir Nossal seduto sarà ben visibile all'ingresso principale della scuola.

Al di là del suo riconoscimento locale, Sir Gustav Nossal è una figura di fama nazionale e internazionale. Premiato come Australiano dell'anno nel 2000, Sir Nossal ha lasciato un segno indelebile sia nella comunità australiana che in quella globale. Oltre al suo lavoro pionieristico nel campo dell'immunologia, si è dedicato anche a numerose attività umanitarie. I suoi notevoli successi includono la presidenza del Programma globale per i vaccini e l'immunizzazione presso l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché la collaborazione con il Programma sui vaccini della Fondazione Bill e Melinda Gates.

Nato in Austria nel 1931, Sir Nossal è emigrato in Australia in giovane età. Superando la barriera linguistica, eccelleva a livello accademico, diventando lo studente migliore della sua scuola e alla fine conseguendo la laurea in medicina presso l'Università di Sydney. Successivamente, Sir Nossal ha conseguito il dottorato di ricerca. presso l'Università di Melbourne. La sua illustre carriera lo ha portato al rinomato Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) di Melbourne, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dal 1965 al 1996.

Sir Nossal ha espresso la speranza che la statua, insieme alla sua continua influenza nella scuola, possa ispirare le generazioni future a realizzare i propri sogni. Ha ricordato al pubblico che l'Australia è un paese di grandi opportunità ed ha espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio di stare davanti a loro. Sir Gustav Nossal ha incoraggiato tutti a ricordare con affetto il periodo trascorso alla Nossal High School.

Il progetto della statua è stato reso possibile grazie ai contributi della comunità scolastica e a generose donazioni da parte di fornitori aziendali come PSW Uniforms e Edunet Computers, nonché a una sostanziosa donazione da parte del WEHI in riconoscimento degli inestimabili contributi di Sir Gustav Nossal sia alla ricerca medica che al progresso scientifico. organizzazione stessa.

-

FAQ

Chi è Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal è uno scienziato e umanitario australiano di origine austriaca. È rinomato per il suo lavoro nel campo dell'immunologia e ha dato un contributo significativo alla ricerca medica a livello globale. Sir Nossal ha ricevuto il premio Australiano dell'anno nel 2000 e ha ricoperto posizioni di leadership presso stimate organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Vaccini della Fondazione Bill e Melinda Gates.

Perché è stata svelata una statua alla Nossal High School?

La statua in bronzo è stata svelata alla Nossal High School per onorare i successi di Sir Gustav Nossal, il suo ruolo strumentale all'interno della comunità scolastica e la sua natura accessibile. La statua funge da tributo ai suoi contributi scientifici e alla sua continua influenza come fonte di ispirazione sia per gli studenti che per il personale.

Chi ha creato la statua?

La statua è stata realizzata dagli scultori riconosciuti a livello internazionale Gillie e Marc, noti per il loro talento eccezionale e la capacità di catturare l'essenza e i risultati di figure importanti.