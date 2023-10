I nuovi standard in Cile mirano a ridurre l’inquinamento luminoso e a proteggere i cieli bui

Il Cile è noto per le sue eccezionali condizioni per osservare le stelle, con il deserto di Atacama che è uno dei migliori luoghi per gli astronomi grazie al suo cielo limpido e al minimo inquinamento luminoso. Per preservare questi cieli bui per l’astronomia e affrontare gli effetti dannosi dell’inquinamento luminoso sulla salute umana e sulla biodiversità, il Ministero dell’Ambiente cileno ha introdotto un nuovo standard nazionale di illuminazione.

In precedenza, le regioni che ospitavano i principali osservatori in Cile avevano norme specifiche sull’illuminazione per proteggere il loro status di cielo scuro. Ora questi standard vengono estesi a tutto il resto del Paese per promuovere pratiche di illuminazione esterna responsabili e sostenibili.

Il nuovo standard di illuminazione si concentra sul miglioramento dell’illuminazione esterna passando da un’intensa luce blu a tonalità ambrate più tenui. Questo cambiamento aiuta a ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute umana, come l’obesità, la depressione e alcuni tipi di cancro. Inoltre, la pubblicità luminosa deve essere spenta tra mezzanotte e le 7 del mattino, garantendo che l’illuminazione commerciale non contribuisca all’inquinamento luminoso nelle ore notturne cruciali.

Oltre alla salute umana, il Nuovo Standard Nazionale di Illuminazione riconosce anche l’impatto dell’inquinamento luminoso sulla biodiversità. La luce artificiale disturba il comportamento delle specie notturne, compresi gli insetti impollinatori e gli uccelli marini. Gli insetti impollinatori fanno affidamento sulla luce della luna e delle stelle per la navigazione, e l’inquinamento luminoso può confonderli e disorientarli, influenzando l’impollinazione delle piante e il mantenimento delle colture. Allo stesso modo, l’uccello delle tempeste Markham, un uccello marino originario del Cile, dell’Ecuador e del Perù, è in pericolo a causa dell’inquinamento luminoso. Questi uccelli utilizzano la luce della luna e delle stelle per raggiungere i luoghi di riproduzione, ma l’illuminazione urbana spesso li confonde, impedendo il successo della migrazione.

Il nuovo standard nazionale di illuminazione mira a invertire gli impatti negativi sulla fauna selvatica e a proteggere le aree vitali per gli sforzi di conservazione. Implementando intensità, temperatura del colore e limiti di tempo, il Cile cerca di ottenere un uso razionale e sostenibile dell’illuminazione artificiale salvaguardando l’ambiente e il benessere umano.

Oltre a questi vantaggi, le nuove norme garantiscono anche la preservazione del santuario del cielo oscuro del Cile, che ospita numerosi osservatori. L’aumento dell’inquinamento luminoso rappresenta un rischio significativo per la fattibilità delle osservazioni astronomiche a lungo termine. Dando priorità alla preservazione del cielo oscuro, il Cile riconosce l’importanza dell’astronomia e il suo contributo alla comprensione dell’universo.

Fonti: Fundación Cielos de Chile, Ministero dell'Ambiente cileno