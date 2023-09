L'insolita aurora rossa illumina i cieli

Il 24 settembre, una rara aurora rossa ha illuminato il cielo notturno in tutto l’emisfero settentrionale, raggiungendo aree a sud fino alla Francia e al Kansas. Questo straordinario spettacolo di luci è stato causato da una forte tempesta geomagnetica innescata da un brillamento solare del Sole. Le aurore, sia verdi che rosse, sono fenomeni naturali che si verificano quando le particelle cariche del Sole interagiscono con le molecole dell'atmosfera terrestre, emettendo luce.

Le aurore più comuni sono tende verdi causate dall'emissione di luce da parte degli atomi di ossigeno nell'alta atmosfera. Quando gli elettroni ad alta velocità si scontrano con atomi e ioni di azoto, possono causare l’emissione di blu e rosa, che si mescolano per formare una morbida frangia viola. Le strisce di luce rosso intenso, invece, sono causate da atomi di ossigeno ad altitudini estremamente elevate. Queste aurore rosse si vedono tipicamente durante le energiche tempeste solari.

Gli esperti avevano previsto una tempesta solare per il 24 settembre, ma l’impatto è stato più forte del previsto. L’aurora rossa è apparsa per la prima volta sopra l’Europa, abbagliando gli osservatori in Scozia, Islanda e Paesi Bassi. Successivamente si è diretto verso il Nord America, con persone in Kansas e Nebraska che hanno assistito al bagliore inquietante. L'intensità dell'aurora determina la chiarezza dei suoi colori, con spettacoli più forti che si dividono in bande e si inarcano nel cielo notturno.

Quest'anno è stato particolarmente emozionante per i cacciatori di aurore. Ci sono stati molti spettacoli incredibili dell'aurora boreale, inclusa la rara aurora rossa. L’aumento dell’attività solare, parte del ciclo solare di 11 anni, ha contribuito a questi fenomeni accattivanti. Gli scienziati continuano a monitorare il Sole per potenziali eruzioni e il loro impatto sul campo magnetico terrestre.

Assistere a un'aurora rossa è un'esperienza mozzafiato, che ci ricorda le meraviglie del nostro pianeta e dell'universo oltre. Quindi, se sei un cacciatore di aurore, resta sintonizzato per gli altri incredibili spettacoli di luci in arrivo.

