Il teschio di pipistrello appena scoperto fa luce sull'evoluzione e sull'ecolocalizzazione

Un teschio di pipistrello quasi perfettamente conservato, risalente a circa 50 milioni di anni fa, è stato scoperto in una grotta dai paleontologi francesi. Questa scoperta sta gettando nuova luce sulle origini e sull’evoluzione dei pipistrelli. I pipistrelli hanno una delle testimonianze fossili più povere tra i mammiferi, rendendo difficile per gli scienziati determinare quando iniziarono a volare, a rifugiarsi nelle caverne o a usare l’ecolocalizzazione per navigare nel loro ambiente.

Prima di questa scoperta erano stati rinvenuti solo fossili frammentari dei primi pipistrelli. Il più antico fossile di pipistrello conosciuto risale a circa 57 milioni di anni ed è costituito da un unico dente. Sono stati trovati anche esemplari appiattiti dei primi pipistrelli, ma sono stati difficili da studiare a causa del loro stato appiattito.

Il teschio di pipistrello Vielasia sigei appena scoperto, tuttavia, offre un’opportunità unica per studiare l’anatomia di uno dei primi pipistrelli in tre dimensioni. Il cranio è straordinariamente intatto e conservato nella sua forma originale in pietra calcarea. Misurazioni dettagliate dell'osso dell'orecchio interno del cranio suggeriscono che questo pipistrello potrebbe aver utilizzato l'ecolocalizzazione.

L'ecolocalizzazione è un'abilità unica utilizzata da alcuni pipistrelli per navigare, comunicare e localizzare le prede emettendo suoni ad alta frequenza e interpretando gli echi di ritorno. Sebbene non tutti i pipistrelli ecolocalizzino, la presenza di alcune ossa nell'orecchio interno del cranio di Vielasia sigei suggerisce che potrebbe aver avuto la capacità di ecolocalizzare in modo simile ai pipistrelli moderni.

È importante notare che il Vielasia sigei non è un antenato diretto dei pipistrelli moderni ma potrebbe essere strettamente imparentato con il loro antenato comune. La grotta in cui è stato ritrovato il fossile è ora considerata la più antica grotta di pipistrelli conosciuta al mondo. Questa scoperta mette in discussione le precedenti ipotesi secondo cui i primi pipistrelli vivevano sugli alberi e suggerisce che potrebbero aver cercato rifugio nelle caverne durante un periodo di temperature fluttuanti.

Lo studio del cranio di Vielasia sigei apre nuove possibilità per comprendere l'evoluzione dei pipistrelli e lo sviluppo dell'ecolocalizzazione. Gli scienziati sperano che questo straordinario fossile possa ispirare ulteriori esplorazioni e analisi dei reperti fossili di pipistrelli, fornendo preziose informazioni sulle origini di queste affascinanti creature.

– Studio pubblicato su Current Biology

– Professoressa Sue Hand della Scuola di Scienze Biologiche della Terra e dell'Ambiente dell'UNSW Sydney