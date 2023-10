Il teschio di pipistrello di 50 milioni di anni fa fornisce nuove informazioni sull'evoluzione iniziale dei pipistrelli

In una grotta francese è stato scoperto un teschio di pipistrello quasi intatto, risalente a circa 50 milioni di anni fa. Questa scoperta fa luce sulla prima evoluzione dei pipistrelli, precedentemente misteriosa. I pipistrelli hanno una delle testimonianze fossili più povere tra i mammiferi, il che rende difficile determinare quando hanno iniziato a volare o ad appollaiarsi nelle caverne, così come quando hanno sviluppato le loro capacità uniche di ecolocalizzazione. Il teschio di pipistrello, appartenente alla specie estinta Vielasia sigei, era tra i 23 individui fossilizzati rinvenuti nella grotta.

I precedenti fossili di pipistrelli erano spesso frammentati o completamente appiattiti, rendendo difficile studiarne l'anatomia tridimensionale e determinare se utilizzassero l'ecolocalizzazione. Tuttavia, il cranio di Vielasia sigei era perfettamente conservato nella pietra calcarea, mantenendo la sua forma originale. Ciò ha permesso agli scienziati di studiare l'orecchio interno e confrontarlo con i pipistrelli moderni. I risultati suggeriscono che questo antico pipistrello probabilmente utilizzava l’ecolocalizzazione, posizionandosi molto più avanti delle balene in termini di sviluppo di questa capacità. Prima di questa scoperta, gli scienziati erano certi solo dell’ecolocalizzazione nelle moderne famiglie di pipistrelli.

Il pipistrello Vielasia sigei era una piccola specie cavernicola, lunga solo 1.8 cm. Ciò contraddice le ipotesi precedenti secondo cui i primi pipistrelli vivevano principalmente sugli alberi attorno ai laghi e alle foreste. La stabilità degli ambienti rupestri probabilmente fornì un rifugio durante i fluttuanti sbalzi di temperatura del primo periodo dell'Eocene.

Sebbene questa scoperta non risolva in modo definitivo il dibattito sull’ecolocalizzazione precoce dei pipistrelli, fornisce prove convincenti. Serve anche come ispirazione per ulteriori esplorazioni dei reperti fossili per ottenere maggiori informazioni sull’evoluzione dei pipistrelli e sulle loro caratteristiche uniche.

Fonte:

– “La scoperta del cranio “non schiacciato” di un antico pipistrello getta nuova luce sull’evoluzione iniziale dei pipistrelli”, University of New South Wales Sydney

– Giornale di biologia attuale