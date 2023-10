La famiglia Wilson esplora le stelle durante uno Star Party

La famiglia Wilson di Hollister ha recentemente avuto l'opportunità di intraprendere un'avventura celeste con gli astronomi dilettanti David Baumgartner e Ronald Ober. Hanno vinto uno star party durante un evento di raccolta fondi e hanno avuto la possibilità di conoscere pianeti e galassie. Baumgartner ha portato il suo telescopio Orion Ritchey-Chretien da 8 pollici, che visualizzava le immagini su un tablet tramite Wi-Fi, mentre Ober ha utilizzato il suo riflettore Celestron da 11 pollici con un oculare tradizionale.

L'interesse di Baumgartner per l'astronomia risale alla sua infanzia, quando ricevette in regalo un telescopio per Natale. Si è subito innamorato dell'osservazione delle stelle e da allora ha perseguito questa passione. La famiglia Wilson, in particolare i nipoti, era ansiosa di imparare dagli esperti ed esplorare le stelle.

Durante la serata Baumgartner ha stabilito la scala delle distanze celesti usando come esempio una pallina da golf. Spiegò che se il sole avesse le dimensioni di una pallina da golf, Plutone sarebbe a sei campi da calcio di distanza. Con il passare della notte, Baumgartner e Ober individuarono oggetti importanti come la Galassia del Cigno, che si trova a 5,500 anni luce di distanza, e la Galassia di Andromeda, che è sorprendentemente distante 2.537 milioni di anni luce.

Uno dei momenti salienti dello star party è stato vedere Saturno da vicino. La definizione nitida del pianeta e l'anello iconico hanno lasciato una profonda impressione sulla famiglia Wilson. L'esperienza è stata descritta come fenomenale e valeva la pena di vincere lo star party.

Lo star party organizzato da David Baumgartner e Ronald Ober ha offerto alla famiglia Wilson un'opportunità unica di esplorare le meraviglie dell'universo. È stata un'esperienza indimenticabile che ha suscitato curiosità e stupore in entrambi