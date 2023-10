Una nuova ricerca mostra che Maiasaura aveva una crescita rapida e livelli di attività elevati

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Paleobiology, i ricercatori hanno scoperto che Maiasaura, un tipo di dinosauro, aveva la capacità di assorbire grandi quantità di energia e sostanze nutritive e di usarle per una crescita rapida e alti livelli di attività. Nonostante la loro percezione come creature lente e pigre, i dinosauri come Maiasaura erano in realtà a sangue caldo e molto attivi.

I ricercatori si sono concentrati sulla quantità di energia utilizzata dai dinosauri delle dimensioni di un minibus durante la crescita fino all’età adulta. Studiando le loro ossa, i ricercatori sono stati in grado di determinare che Maiasaura aveva la capacità di riparare e rimodellare le loro ossa, in modo simile a uccelli e mammiferi.

Secondo lo studio, le attività di locomozione e di carico hanno causato microfratture nelle ossa del dinosauro. Tuttavia, le ossa erano in grado di guarire se stesse attraverso un processo chiamato rimodellamento osseo. Questo processo comportava la crescita dei capillari sanguigni attraverso il vecchio osso, che veniva poi dissolto e sostituito da nuovo osso.

Sebbene molti paleontologi abbiano trovato prove di rimodellamento osseo nelle ossa di dinosauri adulti, è stata prestata pochissima attenzione alle ossa dei dinosauri giovani. Per studiare le ossa giovanili dei dinosauri, i ricercatori hanno esaminato i fossili della Formazione Two Medicine nel Montana, che hanno fornito una rara raccolta di ossa della stessa specie di dinosauro in diversi stadi di crescita.

La ricerca ha rivelato che i giovani Maiasaura crescevano a ritmi sorprendentemente rapidi, raggiungendo pesi di 200-400 chilogrammi entro il secondo anno e oltre 3,000 chilogrammi durante l’adolescenza. Questi alti tassi di crescita richiedevano una quantità significativa di ossigeno e sostanze nutritive dal sangue.

I ricercatori hanno inoltre sviluppato una tecnica per misurare il flusso sanguigno dalle ossa esaminando la dimensione del forame, un foro attraverso il quale la principale arteria nutriente entrava nell'osso. Utilizzando questa tecnica, hanno scoperto che la velocità del flusso sanguigno nei dinosauri di un anno era molto più elevata di quella dei dinosauri adulti, indicando l’elevato fabbisogno energetico e nutritivo durante le prime fasi della crescita.

Nel complesso, questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla crescita e sui livelli di attività di dinosauri come Maiasaura. Sfida la percezione comune dei dinosauri come creature lente e offre nuove prove a sostegno della teoria secondo cui erano animali a sangue caldo e altamente attivi.

